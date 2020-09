12. den na US Open: O finále si to rozdají Zverev s Carreñem a Medveděv s Thiemem

V rámci dvanáctého hracího dne letošního ročníku US Open budou o postup do finále bojovat muži. Na centrálním dvorci Arthura Ashe se nejprve střetnou Pablo Carreño s Alexanderem Zverevem, druhý finalista vzejde ze souboje mezi největšími favority Daniilem Medveděvem a Dominicem Thiemem. Páteční program začne deblovým finále žen.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry mužů • Carreño (20-Šp.) - A. Zverev (5-Něm.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) Medveděv (3-Rus.) - Thiem (2-Rak.) | Arthur Ashe Stadium (23:59 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Melicharová/Y. Xu (3-USA/Čína) - Siegemundová/Zvonarevová (Něm./Rus.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Semifinále dvouhry mužů •

Pablo Carreño (27.) - Alexander Zverev (7.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Semifinalista ročníku 2017 Pablo Carreño a semifinalista letošního Australian Open Alexander Zverev dnes odehrají své druhé kariérní semifinále na grandslamech a poperou se o premiérové finále na akcích velké čtyřky. Jediný dosavadní souboj předloni v semifinále Masters v Miami bez ztráty setu vyhrál Zverev.

Devětadvacetiletý Španěl bude usilovat o své celkově osmé finále na hlavním okruhu a jednoznačně největší, dosud o titul nebojoval ani na podnicích Masters. To o šest let mladší Zverev už má z turnajů Masters tři trofeje a vyhrál také Turnaj mistrů, dnes ho čeká útok na 19. kariérní finále. Oba aktéři své poslední finále hráli loni na podzim.

Zverev je jednoznačně kvalitnějším hráčem, což by měl dnes potvrdit. Německý mladík má jedinečnou šanci si na grandslamech zahrát své první finále a bylo by velkým překvapením, kdyby v neděli o titul bojoval jeho dnešní soupeř. I ten má ovšem své kvality.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Aktuální forma

Carreñovým letošním maximem před startem US Open bylo semifinále z haly v Rotterdamu. Po pauze si stejně jako Zverev nenechal ujít přesunutý podnik Masters, kde skončil ve druhém kole po porážce s Karenem Chačanovem.

Cesta turnajem

Na US Open měl v prvním kole velké potíže s Jasutakou Učijamou, kterého porazil až po pětisetové bitvě. S Mitchellem Kruegerem ani Ričardasem Berankisem naopak neztratil jediný set. V osmifinále se očekával jeho konec na turnaji, největší favorit Novak Djokovič byl však diskvalifikován. Ve čtvrtfinále po pětisetové bitvě zdolal kanadského mladíka Denise Shapovalova.

Historie na US Open

Carreño se do druhého týdne amerického grandslamu dostal teprve podruhé. Premiérově se mu to povedlo před třemi lety, kdy až právě v semifinále nestačil na Kevina Andersona. Loni skončil ve třetím kole na Davidovi Goffinovi.

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (semifinále)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 5-30)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pablo Carreño - US Open

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Učijama (4-6 6-3 1-6 6-3 6-3), Krueger (6-1 6-2 6-2), Berankis (6-4 6-3 6-2), (1) Djokovič (6-5 diskvalifikace), (12) Shapovalov (3-6 7-6 7-6 0-6 6-3)

Aktuální forma

Zverev letos startoval na čtyřech turnajích a až na Australian Open, kde si poprvé zahrál semifinále na grandslamech, to byla bída. Na dalších třech akcích zvládl vyhrát jediný zápas, na přípravce ve Flushing Meadows hned v úvodním utkání podlehl Andymu Murraymu.

Cesta turnajem

Na grandslamech se mu ale letos daří, což potvrzuje i na US Open. Ve Flushing Meadows si ve čtyřech setech poradil s Kevinem Andersonem, Brandonem Nakashimou i Adrianem Mannarinem. V osmifinále s Alejandrem Davidovichem Fokinou poprvé neztratil set. Ve čtvrtfinále proti Bornovi Čoričovi předvedl další čtyřsetové vítězství na turnaji.

Historie na US Open

Zverev hraje hlavní soutěž newyorského grandslamu pošesté v kariéře a již postupem do čtvrtfinále vylepšil své maximum. Tím ještě před pár dny bylo loňské osmifinále, ve kterém prohrál s Diegem Schwartzmanem.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-6

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 22-16)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 12-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 5-7 6-3 7-5), Nakashima (7-5 6-7 6-3 6-1), (32) Mannarino (6-7 6-4 6-2 6-2), Davidovich Fokina (6-2 6-2 6-1), (27) Čorič (1-6 7-6 7-6 6-3)



Daniil Medveděv (5.) - Dominic Thiem (3.) | Arthur Ashe Stadium (23:59 SELČ)

Mnohými je dnešní druhé semifinále mezi Daniilem Medveděvem a Dominicem Thiemem považováno za předčasné finále, jelikož po diskvalifikaci Novaka Djokoviče se jedná o dva největší favority na letošní triumf. Medveděv si své jediné předchozí finále na grandslamech zahrál loni právě v New Yorku, trojnásobný grandslamový finalista Thiem je v semifinále US Open premiérově. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Thiem, poslední souboj loni na Masters v Montréalu však suverénně ovládl Medveděv.

Čtyřiadvacetiletý Medveděv bude bojovat o první letošní a celkově 14. finále. Thiem, který v průběhu US Open oslavil své 27. narozeniny, byl dosud ve finále 26krát, naposledy letos na Australian Open.

Mírným, ale opravdu mírným, favoritem na postup do nedělního finále je Medveděv. Ruská jednička je v New Yorku o něco solidnější než ta rakouská. Měla by nás každopádně čekat parádní bitva.

Tip: Medveděv v pěti setech

Aktuální forma

Medveděv vypadá po dlouhé koronavirové pauze konečně odpočatě. Ve slušné formě se představil na přípravné akci právě ve Flushing Meadows, kde nedal šanci Marcosovi Gironovi ani Aljažovi Bedenemu a ve čtvrtfinále ve třech setech podlehl Robertovi Bautistovi.

Cesta turnajem

Na US Open je zatím nekompromisní a ještě neztratil jediný set. Postupně si poradil s Federicem Delbonisem, Christopherem O'Connelem, J. J. Wolfem, Francesem Tiafoem a krajanem Andrejem Rubljovem.

Historie na US Open

Medveděv hraje US Open pátým rokem v řadě, počtvrté v hlavní soutěži. Do druhého týdne se dostal až loni, kdy ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (semifinále)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 9-18)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Delbonis (6-1 6-2 6-4), O'Connell (6-3 6-2 6-4), Wolf (6-3 6-3 6-2), Tiafoe (6-4 6-1 6-0), (10) Rubljov (7-6 6-3 7-6)

Aktuální forma

Finalista letošního Australian Open Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče.

Cesta turnajem

Na US Open však hraje v úplně jiné formě. Po cestě do semifinále ztratil jen jeden set. V úvodním kole mu vzdal Jaume Munar, následně si poradil se Sumitem Nagalem, ve čtyřech setech se šampionem ročníku 2014 Marinem Čiličem, v osmifinále s Felixem Augerem-Aliassimem a ve čtvrtfinále s Alexem de Minaurem.

Historie na US Open

Thiem se obvykle závěrečného grandslamu sezony účastní posedmé. Nejhorší výsledek zaznamenal loni, kdy hned v prvním kole prohrál s Thomasem Fabbianem. Jeho maximem je letošní semifinále.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-1 (kariérní 27-38)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Dominic Thiem - US Open

Kariérní bilance: 20-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Munar (7-6 6-3 skreč), Nagal (6-3 6-3 6-2), (31) Čilič (6-2 6-2 3-6 6-3), (15) Auger-Aliassime (7-6 6-1 6-1), (21) de Minaur (6-1 6-2 6-4)



• Finále čtyřhry žen •

/ N. Melicharová / Y. Xu - / L. Siegemundová / V. Zvonarevová | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Ženské deblové finále na letošním US Open obstarají domácí Nicole Melicharová po boku Číňanky Yi-Fan Xu a německo-ruská dvojice Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová. Poslední jmenovaná čtyřhru žen na US Open ovládla před dlouhými 14 lety.

Melicharová s Xu zahájily spolupráci loni v říjnu na podniku v čínském Tianjinu. Zkraje roku se na novém turnaji WTA v Adelaide dočkaly premiérového společného triumfu. Po pauze mají skvělou formu, finále si zahrály také na generálce Western & Southern Open přesunuté do dějiště US Open. Ve čtyřhře žen obě stále čekají na premiérový triumf na grandslamech, 27letá Melicharová má aspoň titul z mixu (Wimbledon 2018) a zaútočí na osmý kariérní triumf, o pět let starší Xu na jubilejní desátý. Pro obě se bude jednat o druhé grandslamové finále v ženském deblu.

Cesta turnajem

1K: Flipkensová/van Uytvancková (6-4 7-6)

2K: Gauffová/McNallyová (7-6 7-6)

ČF: Carterová/Stefaniová (6-2 6-3)

SF: Muhammadová/Townsendová (6-4 3-6 7-6)

Siegemundová se Zvonarevovou spojily síly poprvé a hned je z toho grandslamové finále. Zatímco 32letá Siegemundová je ve čtyřhře žen ve finále grandslamu poprvé, i když už má titul z mixu (US Open 2016), Zvonarevová bude bojovat o třetí grandslamovou trofej (US Open 2006 a Australian Open 2012), dva triumfy slavila také v mixu (US Open 2004 a Wimbledon 2006). Siegemundová zatím ve své kariéře posbírala pět titulů v ženském deblu, 36letá Zvonarevová jich má devět.

Cesta turnajem

1K: Guaračiová/Krawczyková (6-3 6-0)

2K: (7) Azarenková/Keninová (7-6 6-3)

ČF: (2) Mertensová/Sabalenková (6-4 7-6)

SF: Blinkovová/Kuděrmetovová (5-7 6-3 7-5)