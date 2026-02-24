Alarmující krize řecké hvězdy. Tsitsipas po prohrané bitvě šampionů opustí TOP 40
Humbert – Tsitsipas 6:4, 7:5
Pro Tsitsipase představovala probíhající pětistovka v Dubaji jeden z nejdůležitějších letošních turnajů. A obhajoba titulu se mu bohužel pro něj absolutně nepovedla. Hvězdný Řek totiž ztroskotal v silnější konkurenci hned v úvodním kole na raketě Humberta, který ve stejném dějišti kraloval předloni.
V koncovkách obou setů se potvrdilo nízké sebevědomí Tsitsipase, jenž si už několik let prochází krizí a není schopen předvádět tak kvalitní výsledky ani výkony jako v dobách své největší slávy, kdy byl stabilním členem TOP 10 pořadí.
Řecký tenista v utkání nevyužil ani jednu ze tří brejkbolových příležitostí a pokaždé v závěrečném gamu selhal na servisu. V úvodním setu se mu stala osudnou hra za stavu 4:5 a v tom následujícím ta při skóre 5:6. V obou případech ztratil podání jasně a Humbertovi tím postup dost usnadnil.
Konec hned v prvním kole při obhajobě titulu znamená pro Tsitsipase další výrazný pád v žebříčku. Bývalý třetí hráč světa totiž po téměř osmi letech opustí nejlepší čtyřicítku světového pořadí. V živém hodnocení se momentálně nachází na 42. pozici a může se ještě o několik příček propadnout.
Přitom právě v Dubaji mohla pro Tsitsipase přijít nějaká větší vzpruha. Každý z předchozích čtyř startů v tomto dějišti dotáhl minimálně do čtvrtfinále a poslední tři účasti přetavil ve finálovou účast.
Humberta čeká ve druhém kole souboj s nasazenou pětkou a dalším bývalým šampionem Andrejem Rubljovem, nebo krajanem Valentinem Royerem.
