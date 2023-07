Alcaraz na trávě vyhrál už 16 setů v řadě, Müllerovi nenabídl jediný brejkbol

Španěl Carlos Alcaraz zdolal Francouze Alexandra Müllera 6:4, 7:6 a 6:3, přestože spáchal 41 nevynucených chyb. Zároveň však odvrátil všech šest brejkbolů a na trávě vítěz přípravného turnaje v londýnském Queen's Clubu neprohrál už sedm zápasů a šestnáct setů v řadě.

"Moc jsem si to užil, je to nádherný kurt. Chtěl jsem si užít každou sekundu a to se taky stalo," řekl v rozhovoru na Centrálním kurtu Alcaraz, jenž loni na US Open vyhrál poprvé grandslam.

O šest let starší Müller, 84. hráč žebříčku, mohl pomýšlet na úspěch ve druhém setu, který dovedl do tie-breaku. V něm však Alcaraz předvedl nástup 6:0 a zbytek zápasu už měl pod kontrolou. Loni skončil na wimbledonské trávě ve čtvrtém kole.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .