Alcaraz vyrovnal maximum na Australian Open. Zverev, Ruud či Norrie museli do pěti setů

Carlos Alcaraz od loňského triumfu ve Wimbledonu čeká na turnajové vítězství. Poprvé od listopadové porážky v semifinále Turnaje mistrů a dvou měsících bez soutěžního zápasu se na kurty vrací na Australian Open, na kterém před rokem chyběl kvůli zranění nohy.

V prvních dvou zápasech pouze ve dvou gamech při svém podání čelil brejkbolům a jen jednou o svůj servis přišel. Po třísetové výhře nad francouzským veteránem Richardem Gasquetem zvládl i těžký souboj se statečně vzdorujícím a velmi dobře hrajícím Lorenzem Sonegem.

Alcaraz zdolal o osm let staršího Itala po třech a půl hodinách vysoce kvalitního tenisu 6:4, 6:7, 6:3, 7:6 a oplatil mu porážku ze Cincinnati 2021. Španěl odvracel brejkboly až ve druhé hře čtvrté sady, kdy nedokázal potvrdit předchozí brejk.

"Se svým výkonem jsem moc spokojený. Byl to velmi kvalitní zápas, hrál ve velké intenzitě. Lorenzo trefil spoustu skvělých úderů, úroveň zápasu byla opravdu vysoká. A také jsme divákům nabídli pár hot shotů," pochvaloval si v pozápasovém rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Dvacetiletý Španěl odehrál jubilejní 200. zápas, které absolvoval stejně jako jeho krajan Rafael Nadal s bilancí 157:43.

Carlos Alcaraz in the first 200 tour level matches:

157 wins

43 loses

12

2 Grand Slam



Comparison with the The Big 3:



Nadal

158 - 42 (16, 1 GS*)

*Second was won in the 201st match



Đoković

144 - 56 (9, 1 GS)



Federer

123 - 77 (2)#Alcaraz #AustralianOpen https://t.co/QIkFHnoAQx — Saša Lugonjić (@LugonjicNovaTV) January 18, 2024