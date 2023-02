Alcaraze ve finále zradil servis. Norrie mu utekl ze stavu 5-7 a 0-3 a v Riu slaví největší antukový triumf

Úvod zápasu byl dlouho vyrovnaný, první zlom ve vývoji nastal zhruba po 50 minutách hry. Alcaraz od stavu 5-5 získal pět gamů v řadě a když na výsledkové tabuli svítilo skóre 7-5, 3-0 a 30-0, vypadalo to s Britovými šancemi mizerně.



Jenže Norrie se nevzdal, bojoval o každý bod a ani zdaleka nebylo po zápasu. Alcaraz ztratil koncentraci, začal hrát laxně a především při pokusech o zkrácení hry chyboval. Třikrát po sobě neudržel podání a i když se mu jedním rebrejkem podařilo vyrovnat na 4-4, pouze tím na malou chvíli přibrzdil rozjetého soka za vyrovnáním na 1-1 na sety.



Alcaraz si navíc v závěru dějství nechal zabandážovat pravý hamstring, kvůli kterému přišel o úvod roku, a momentum zápasu bylo před rozhodujícím setem na straně Norrieho.



Španělský teenager sice v úvodu posledního setu turnaje začal hrát útočně, tlačil se k síti a po zisku 8 z 9 fiftýnů vedl 2-0, jenže následovalo další trápení na servisu, o který počtvrté a následně i popáté přišel a rázem prohrával 2-3 s mankem brejku. Jindy klidný Španěl dokonce při výměně stran po třetím gamu praštil raketou do báglu a hodil ji kurt.



Dál se však potvrzovalo, že zatímco po servisu se Alcaraz na pomalém povrchu dostával pod tlak, na returnu mohl okamžitě útočit a připravit si delší výměny, v nichž měl častěji navrch. Po odvrácení dvou brejkbolů se protrápil do vedení 5-4, ale vítězný game získat nedokázal. Naopak pošesté ztratil servis a i když první soupeřův mečbol zlikvidoval bekhendovým winnerem, Norrie zápas ukončil svým teprve 3. esem.



Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie po finálových nezdarech v Aucklandu a Buenos Aires získal první letošní titul. V celkově 14. finále a největším antukovém zaznamenal pátý triumf, na antuce navázal na vítězství z Lyonu 2021.



Alcaraz si necelé dva měsíce před 20. narozeninami zahrál už 10. finále, ale v 8. titul a šestý z antuky ho přetavit nedokázal. Jako obhájce titulu hrál podruhé v kariéře, ale stejně jako loni v Umagu proti Janniku Sinnerovi ve fináýleneudržel vedení 1-0 na sety.

Další podrobnosti připravujeme.