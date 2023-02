Auger-Aliassime pokračuje ve své první obhajobě, ve čtvrtfinále se pokusí poprvé porazit Medveděva

Félix Auger-Aliassime získal před rokem právě v Rotterdamu svůj premiérový titul na této úrovni a ukončil sérii osmi prohraných ve finále, v nichž dokonce neuhrál jediný set. Dvaadvacetiletý Kanaďan přidal ještě další tři halové triumfy, debutoval v Top 10, poprvé si zahrál Turnaj mistrů a vyšplhal se až na šesté místo žebříčku.

Na začátku letošní sezony však nepůsobil vůbec přesvědčivě, ve všech pěti úvodních zápasech ztratil minimálně jeden set a v Adelaide ztroskotal hned na Alexejovi Popyrinovi a v osmifinále Australian Open na Jiřím Lehečkovi.

V oblíbených halových podmínkách ovšem zase exceluje, v Rotterdamu nedal šanci Lorenzovi Sonegovi (6-2 6-3) ani nebezpečnému halaři Grégoiremu Barréremu (6-4 6-3). Proti francouzskému kvalifikantovi poprvé v rámci letošního ročníku ABN AMRO Open zaváhal na servisu, nicméně soupeři sebral podání třikrát a na postup potřeboval necelou hodinu a půl.

Statistiky zápasu Auger-Aliassime - Barrére

