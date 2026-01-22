Australian Open: Plíšková, Menšík a další Češi v ohrožení. Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 22. 1.
Češi v akci
Menšík (16-ČR) – Jódar (Šp.) | Court 13 (01:00 SEČ)
Plíšková (ČR) – Tjenová (Indon.) | Court 7 (02:30 SEČ)
Nosková (13-ČR) – Prestonová (Austr.) | Kia Arena (03:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Anisimovová (4-USA) | Margaret Court Arena (03:30 SEČ)
Macháč (ČR) – Tsitsipas (31-Řec.) | ANZ Arena (04:30 SEČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Valentová (ČR) | Court 7 (06:00 SEČ)
Bartůňková (ČR) – Bencicová (10-Švýc.) | ANZ Arena (06:30 SEČ)
Bouzková (ČR) – Šwiateková (2-Pol.) | John Cain Arena (07:00 SEČ)
Kopřiva (ČR) – Fritz (9-USA) | John Cain Arena (08:30 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíškové se nevěří, české derby, Nosková favoritkou
Karolína Plíšková, která přes rok bojovala s vleklým zraněním kotníku, odehrála na probíhajícím Australian Open svůj první soutěžní zápas na nejvyšším okruhu od US Open 2024. V něm bývalá světová jednička přemohla ve dvou setech svou neoblíbenou soupeřku Sloane Stephensovou a v roli outsiderky bude také ve druhém kole. Dvojnásobnou grandslamovou finalistku totiž čeká premiérový vzájemný souboj s jednou z nejvýraznějších komet loňského roku Janice Tjenovou. Indonésanka před pár měsíci kralovala na podniku WTA v Indii a do Australian Open vstoupila velmi cenným skalpem, když bez ztráty setu přehrála nasazenou grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. Plíšková nemusí být bez šance, ale rozhodně musí předvést mnohem stabilnější výkon než v předchozím duelu, pokud chce pomýšlet na postup.
Tereza Valentová a Linda Fruhvirtová se postaraly o to, že Česko bude mít ke Karolíně Muchové další zástupkyni ve třetím kole ženské dvouhry. Valentová odstartovala svůj debut na dospělém Australian Open cennou výhrou nad nasazenou domácí hvězdičkou Mayou Jointovou. Fruhvirtová posbírala v Melbourne včetně kvalifikace už čtyři vítězství a na úvod hlavní soutěže přetlačila Lulu Sunovou. Zkušenosti jsou na straně Fruhvirtové, která v tomto dějišti zaznamenala svůj jediný dosavadní postup přes druhé kolo grandslamů (osmifinále 2023). Naopak Valentová, jež bude jednoznačnou favoritkou, může vylepšit své maximum na podnicích velké čtyřky. Očekává se, že Valentová bude v českém derby dominovat. Fruhvirtová bude spoléhat hlavně na chyby krajanky, svou vynikající kondici a také precizní obranu. Starší z talentovaných sester každopádně hrozí od rozjeté Valentové debakl.
Linda Nosková dala zapomenout na zranění z generálky v Brisbane, před Australian Open odpočívala a do úvodního grandslamu roku vstoupila bleskovou výhrou nad Darjou Semenistou. Žádnou výraznější hrozbu nepotkává česká žebříčková jednička a předloňská čtvrtfinalistka ani v dalším zápase. Bude totiž čelit až 161. hráčce světa a divoké kartě Taylah Prestonové. Australanka se nicméně na papíře jeví jako mnohem těžší soupeřka než Lotyška. Na domácí major se totiž naladila svým premiérovým postupem přes druhé kolo na nejvyšším okruhu a ve čtvrtfinále v Hobartu skolila grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou. Na kontě má tři skalpy TOP 50, ale z nejlepší dvacítky zatím nikoho neporazila a Nosková bude její žebříčkově nejvýše postavenou soupeřkou v dosavadním průběhu kariéry. Nosková by měla postoupit bez ztráty setu, ale domácí naději by rozhodně neměla podcenit.
Menšík musí zabrat, Macháče čeká další šlágr
Jakub Menšík měl výbornou přípravu na úvodní grandslam, když v Aucklandu vybojoval svůj druhý titul. Jenže v Melbourne zase potvrdil, že mu formát na tři vítězné sety zatím nevyhovuje. Úřadující šampion Masters v Miami, který stále čeká na své první osmifinále na grandslamech, měl nečekané a obrovské potíže s Pablem Carreňem a nebyl daleko od porážky. Také v dalším zápase potkává španělského protivníka. Sice mnohem méně zkušeného, ale možná podstatně nebezpečnějšího. Rafael Jódar totiž patří mezi největší mladé talenty, dere se nahoru a hraje na Australian Open svou první hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Tu si vybojoval v tříkolové kvalifikaci a na úvod hlavní fáze přemohl v pěti setech další mladý talent Reie Sakamota. Menšík se bude muset oproti předchozímu utkání zlepšit, jinak může mít velký problém. Dokonce ani není výrazným kurzovým favoritem, přestože Jódar je až na 150. místě.
Tomáš Macháč se stejně jako Jakub Menšík naladil na Australian Open ziskem svého druhého kariérního titulu. Berounský rodák kraloval v Adelaide a vynikající formu na rozdíl od krajana potvrzuje i v Melbourne Parku, kde v jednom ze šlágrů úterního programu přejel Grigora Dimitrova. Shodou okolností i ve druhém kole potkává bývalou světovou trojku, která není v nejlepším rozpoložení. Má tak jedinečnou šanci oplatit Stefanosovi Tsitsipasovi těsnou porážku z Vídně 2023, kde tito dva tenisté sehráli zatím jediný vzájemný duel. Tsitsipas je bývalým finalistou Australian Open a pořád nejlepším řeckým tenistou, nicméně už roky nemá svou nejlepší formu a v žebříčku mu patří až 35. pozice. Macháč si rozhodně roli mírného favorita zaslouží, ale Tsitsipas tenis hrát nezapomněl, a pokud se mu bude dařit, může naší naději zle zatápět.
Mizivé šance českého kvarteta
Zatímco všichni výše zmínění čeští tenisté mají docela solidní šanci na postup, u Marie Bouzkové by znamenala účast ve třetím kole zázrak. Úřadující vítězka Livesport Prague Open má v úvodu sezony solidní formu a začala na Australian Open "povinnou" výhrou nad Renatou Zarazúaovou. Jenže teď ji čeká podstatně těžší kalibr. A sice světová dvojka a jedna z největších favoritek Iga Šwiateková. Bouzková tak s největší pravděpodobností své maximum na tomto grandslamu nevylepší. Pro Šwiatekovou je Australian Open nejslabším majorem a v úvodním kole letošní edice se překvapivě trápila proti Yue Yuan. I tak ale polská hvězda nastoupí jako obrovská favoritka. S Bouzkovou vyhrála oba předchozí vzájemné souboje a překvapivě s ní měla víc práce předloni na French Open než loni na betonu ve Wuhanu. Češce dohromady povolila v těchto dvou zápasech celkem osm gamů.
Velké překvapení by představovalo i vítězství Kateřiny Siniakové. Také další z českých zástupkyň, která na Australian Open obhajuje deblový titul, má totiž soupeřku z TOP 4 žebříčku. A to finalistku posledních dvou grandslamových podniků Amandu Anisimovovou. Američanka má za sebou životní sezonu, během níž učinila neuvěřitelný progres, a logicky nastoupí jako favoritka. Zatímco ve čtyřhře je Siniaková jasně nejlepší a většinou na každém turnaji zaznamená úspěch, v singlu výrazně zaostává. Nedaří se jí ani proti nejlepším hráčkám. To potvrzuje bilance 11:34 v soubojích s tenistkami z TOP 10 žebříčku (2:9 na grandslamech). Navíc na Australian Open dosud nepřekročila druhé kolo singlové soutěže. Anisimovová si roli favoritky jednoznačně zaslouží a Siniaková bude muset spoléhat na to, že americká hvězda bude mít slabší den.
Hodně těžkou soupeřku má ve druhém kole také další z českých nadějí Nikola Bartůňková. Ta prožívá zatím fantastický debut na dospělých grandslamech. Na Australian Open zvládla tříkolovou kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže senzačně vyřadila domácí hvězdu Darju Kasatkinovou, přestože viditelně mlela z posledního. Po skalpu bývalé světové osmičky se pokusí zaskočit aktuálně desátou hráčku pořadí Belindu Bencicovou. I tady by ovšem české vítězství znamenalo senzaci. Bencicová má totiž hromadu zkušeností, a navíc je na začátku sezony ve famózní formě. V týmovém United Cupu vyhrála všech pět singlových zápasů a porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou a Jasmine Paoliniovou a v Melbourne začala solidní výhrou nad Katie Boulterovou. Švýcarka se slovenskými kořeny je obrovská favoritka a dá se očekávat, že žádné zaváhání z její strany nepřijde.
Papírovým předpokladům se bude snažit vzepřít i Vít Kopřiva, který bude bojovat o své nové grandslamové maximum. Ve druhém kole majorů je teprve podruhé, na loňském French Open padl ve čtyřech setech s Danielem Altmaierem. Na betonech je slabší než na oblíbené antuce, a proto zřejmě nebude příliš vzdorovat světové devítce Taylorovi Fritzovi. Navíc na rychlém povrchu v Melbourne. Na druhou stranu už v prvním kole překvapil, když skolil v pětisetové bitvě favorita Jana-Lennarda Struffa. Ještě k tomu není Fritz v úvodu sezony v optimální fyzické kondici, takže naděje umírá poslední. To ale nic nemění na tom, že Američan bude jednoznačný favorit a jeho vyřazení by bylo jedním z největších překvapení dosavadního průběhu turnaje. Kopřiva bude spoléhat na svou obrovskou bojovnost a pokusí se Fritzovi cestu do dalšího kola co možná nejvíc znepříjemnit.
Čtvrteční program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Pegulaová (6-USA) – Kesslerová (USA)
2. Maestrelli (It.) – Djokovič (4-Srb.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Duckworth (Austr.) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Rybakinová (5-Kaz.) – Gračovová (Fr.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Musetti (5-It.) – Sonego (It.)
2. Siniaková (ČR) – Anisimovová (4-USA) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Ósakaová (16-Jap.) – Cirsteaová (Rum.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Munar (Šp.) – Ruud (12-Nor.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Kruegerová (USA) – Keysová (9-USA)
2. Shelton (8-USA) – Sweeny (Austr.)
3. Bouzková (ČR) – Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Kopřiva (ČR) – Fritz (9-USA)
KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Hijikata (Austr.) – Vacherot (30-Monako)
2. Nosková (13-ČR) – Prestonová (Austr.)
ANZ ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Chačanov (15-) – Basavareddy (USA)
2. Inglisová (Austr.) – Siegemundová (Něm.) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Macháč (ČR) – Tsitsipas (31-Řec.)
4. Bartůňková (ČR) – Bencicová (10-Švýc.)
COURT 7 (od 01:00 SEČ)
1. Paul/Willis (Švýc./Brit.) – E. King/Peers (15-USA/Austr.)
2. Plíšková (ČR) – Tjenová (Indon.)
3. Van De Zandschulp (Niz.) – Juncheng Shang (Čína)
4. L. Fruhvirtová (ČR) – Valentová (ČR)
COURT 13 (od 01:00 SEČ)
1. Menšík (16-ČR) – Jódar (Šp.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Kuba zatím super vede 3:0 Mladý Rafa asi zatím nebude kousat
Oksana zatím drtí Pavlínu 4:1
Překvapivé výpadky nejlepších Čechů s outsidery
Jiří Lehečka
1. kolo Austrialian Open 2026 - Arthur Gea (198-Fr.) 5:7, 6:7, 5:7
Tomáš Macháč
2. kolo Wimbledonu 2025 - August Holmgren (192-Dán.) 6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7
Jakub Menšík
2. kolo Roland Garros 2025 - Henrik Rocha (200-Port.) 6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6
2. kolo US Open 2025 - Ugo Blanchet (184-Fr.) 7:6, 6:7, 6:3, 4:6, 6:7
Čas 1:00:00 a dále. Bok s Perčevičem se tam smějou teorii o odtažení nože a pořezání, když to spolu demonstrovali na příboráku. Stejně jako jako já pak si můžou hlavu ukroutit nad neexistujícím motivem.
Před voláním na 155 Petra volala svému lékaři, bratrovi a Černoškovi. Takže i oni možná vědí, jak to bylo ve skutečnosti a žijou s tim, že Žondra je nevinnej...? Můžou, protože si říkaj, že "stejně je to hajzl"?
No nic, dokoukam Bačelora a rano shlídnu jen vysledky
Menšík- Jodar 2
Macháč - Tsitsipas 2 (po skreči)
Kopřiva - Fritz 2
Ženy :
Valentová - L. Fruhvirtová 2
Muchová - Parks 2
Bartůňková - Bencic 2
Bouzková - Swiatek 2
Siniaková - Anisimova 2
Nosková - Preston 2
Ka. Plíšková - Tjen 2 (aby mladá Katka neodpadá měla v letadla kámošku)
Obecne si CZ hraci/ky uziji N.S. / Je dobre ze Kuba nam to zacne a da tomu ten potrebny smer... je schopny hrat i 5 setu, takze to muze hezky protahnout az k dalsim potrebnym zapasum...
Tomas Machac a jeho zapas bude trhakem a doufam s dobrym koncem... derby Terezy a Lindy... je dobre v tom, ze tam nikdo nebude prekvapeny z prohry ceske hracky ;-))
Nikola hraje uz svuj paty zapas, takze ma splneno, a myslim, ze dopadne podobne jako Linda K. po velmi dobrem vykonu ukonci svou velmi podarenou ucast na Majoru.
Prekvapi nas urcite Naomi... s outfitem... neprekvapi nas asi Ruud jak by prohral a letel rychle na letiste... Sonego muze hodne prekvapit vsechny vcetne Musettiho...;-) Katerina Amandu neprekvapi urcite, ale pokud se ji podari prekvapit samou sebe - to bude potom zapas - trhak dne,... Duckworth urcite bude chtit prekvapit aspon divaky... Rybakina spis ne... ;-) a zvladne to i dnes...
Keys se bude prekvapie trapit s Krueger, ... a Noskova se bude trapit prekvapive s Preston... Stan the Man se trapit nebude...;-) ani Cilic s Denisem,... Hurkacz ma los jak z partesu... a byl by to velky Upset, jak by neprosel... Pavlinka to zvladne ;-) a neprekvapi nas... zato Pliskova nas prekvapi urcite, jen nevime jeste jak..;-) snad bude trefovat kurt...
Nejvetsim trhakem bude Fritz x Kopriva.... Taylor jeste vuuubec nema ani poneti, co ho ceka... myslim, ze bude hodne prekvapenej... a ja si tady tipnu, ze bude draaamo... ;-)
Show vecera je vsak jasne... Kyrgios/ Kokki vyprodaji Kia Arenu na 100 procent... maji i kvalitni predskokany - Standu, Lindu a Valentina...;-)
a co na to občan?
Chodar v kurzu 2,55?
budou se dívat i seržant Chaudard a Šošoni?
Plíšková opět shovívavý los
BTW Tjen loni hrála 92 zápasů a určitě si nestěžovala na zátěž - protože si musí nějak vydělat - ale farizejové si stěžují, ale dotovanou exhibici nevynechají
Valentová jasná favoritka v českém derby
Soranko, pojď a rozplácni tu můru
wtf, proč se odesílá post když jsem na nic neklikl, ještě s takovou divnou grafikou, jak od AI
Jak se z buditelů stávají tommrové
je jisté, ze ta holka ma talent.
Linda F. mela talent taky,
prozatim jej vsak odnesly mraky.
a proti ní stará herka
ve dvou setech jí dá mat
ví to i pan Mat?
Macháč - ano
Kopřiva - ne
Plíšková - ano
Nosková - ano
Siniaková - ne
Fruhvirtová x Valentová - Valentová
Bartůňková - ne
Bouzková - ne
Proti Mexičance bylo vidět, že Marie není v pořádku, na první servis skoro rezignovala, hrála krátké obloučky, v průběhu zápasu dostávala křeče a vzala si MTO. Před startem Australian Open chytla střevní virózu a je oslabená :( Výhru slavila hlavně díky tradiční bojovnosti.
https://www.tenisovysvet.cz/article/detail/23478--proklete-prvni-kolo-zdolano-po-priprave-se-citim-silna-usmiva-se-bouzkova
Marie nemá ráda ani kurty v Melbourne, takže její výhra nad Swiatek by byla jedním z největších překvapení 21. století Budu rád, když dohraje celý zápas bez zranění.