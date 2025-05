Bitva hvězd pro Alcaraze. Španěl je v Římě v semifinále

14:19

Kdo nahradí Murrayho na pozici Djokovičova trenéra?

Nefungovalo to. Alespoň ne do té míry, jak by si oba představovali. Spolupráce Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho po půl roce skončila. „Děkuji ti, Andy, za veškerou tvrdou práci. Opravdu jsem si užil prohloubení našeho přátelství,“ rozloučil se s legendárním Skotem Djokovič. Více informací najdete v článku.