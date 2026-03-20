Bitva se smutným koncem. Valentová padla a na první skalp TOP 20 nedosáhla ani v Miami

DNES, 21:19
WTA MIAMI - Tereza Valentová si svůj premiérový skalp TOP 20 nepřipsala ani na šestý pokus. Česká naděje prohrála v Miami po více než dvouhodinové bitvě ve dvou tie-breacích 6:7, 6:7 s ruskou tenistkou Dianou Šnajderovou a na svůj první kariérní postup do třetího kola na prestižních tisícovkách stále čeká.
Tereza Valentová prohrála obrovskou bitvu v Miami (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Šnajderová – Valentová 7:6, 7:6

Valentová měla šanci na returnu hned v úvodním gamu, ale náskok 30:0 nijak nevyužila. Následně bylo její utkání se Šnajderovou kvůli dešti na skoro dvě hodiny přerušeno. Češka si po dlouhé pauze suverénně uhájila podání, v dalším gamu už se k brejkbolu i díky chybám soupeřky propracovala, hned první šanci zužitkovala a vedla 2:1.

Hned poté musely aktérky kurt znovu opustit, nicméně jen na zhruba 30 minut. Po návratu Valentová nedokázala potvrdit brejk, když Šnajderové nabídla postupně tři brejkboly a Ruska ten poslední vítězným forhendem proměnila. Také Šnajderová musela v dalším gamu čelit brejkbolové hrozbě, ale na rozdíl od Valentové si servis uhájila. Trápení obou tenistek na podání pokračovalo, nicméně tentokrát přežila brejkboly Češka a srovnala na 3:3.

O dva gamy později Valentová ustála další brejkbolovou šanci své protivnice a upravila na 4:4. Více než hodinový úvodní set nakonec dospěl do tie-breaku, přestože Češka čelila setbolu, na který naštěstí pro ni nedokázala Šnajderová umístit do kurtu return z forhendu. Ve zkrácené hře byla zpočátku jasně lepší Ruska a při skóre 6:2 měla čtyři setboly po sobě. Valentová ovšem zabrala a velmi nepříznivé manko zlikvidovala. K vlastnímu setbolu se však nedostala a nakonec dramatický tie-break ztratila poměrem 7:9 a poté, co Šnajderová využila svůj sedmý setbol.

Druhé dějství nakonec začalo se zhruba hodinovým zpožděním, jelikož Miami navštívila další dešťová přeháňka. Taková pauza ale Valentové mohla po krutě prohraném setu jedině prospět. Češka se ovšem dál trápila na servisu a hned v první hře odvracela brejkbol.

V pátém gamu Valentová vyrobila tři chyby po sobě a darovala Šnajderové brejk na 3:2. Slabší chvilku si ale vybrala i ruská naděje a Češka reagovala rebrejkem. Jenže další problémy na servisu Valentové nastaly za kritického stavu 4:4 a další chyby znamenaly možnost soupeřky zkusit více než dvouhodinový zápas dopodávat.

Šnajderová však zaváhala a utkání zavřít nedokázala. Také tento set nakonec musel rozhodnout tie-break. Také tentokrát měla ve zkrácené hře navrch Ruska, když se dostala do vedení 6:3 a na rozdíl od předchozího setu proměnila hned první šanci.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová tak už na druhém turnaji v řadě vypadla po výsledku 6:7, 6:7. Před dvěma týdny se jí to stalo v Indian Wells proti Donně Vekičové. Navíc prohrála i svůj šestý kariérní souboj s hráčkami TOP 20 a ani tentokrát nedokázala získat set.

Na prestižních tisícovkách se zatím jedné z nejvýraznějších komet loňské sezony vůbec nedaří. Jejím maximem je druhé kolo z letošního roku v Miami a Dauhá. Na druhou stranu se na těchto turnajích poprvé představila v závěru předchozí sezony ve Wuhanu.

Šnajderová hraje hlavní soutěž Miami Open potřetí a premiérově překročila druhé kolo. O první vítěznou sérii od lednového Australian Open a další vylepšení osobního maxima v tomto dějišti bude usilovat proti Belindě Bencicové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tenisman1233
20.03.2026 22:04
Tyto velké turnaje hraje Terka poprvé,takže si musí zvykat.Ale její stále 19,čeká ji toho ještě dost.
Diabolique
20.03.2026 21:32
Ten celkový obraz není samozřejmě nijak růžový. Ovšem, a to nesmíme přehlížet, jsou tu zárodky toho pozitivního. Mám na mysli tu pěknou porážku Katie Volynets! To jsou ty první vlašťovky...
paddy
20.03.2026 21:36
https://www.youtube.com/watch?v=ML5Rp_o7L3g
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.03.2026 21:27
Nechci malovat čerta na zeď, ale vypadá to, že Tereze V. se poněkud zadřel motor. Dlouhodobě. Nevypadá to, že by měla kvality jít někam mnohem výš. Zatím je to zcela obyčejná ničím výjímečná hráčka středu první stovky. Dělá hlavně strašně hodně chyb.
Mantra
20.03.2026 21:28
chlebavevaju
20.03.2026 21:28
Podle některých GS potenciál, kde ho ovšem viděli, je mi záhadou.
Serpens
20.03.2026 21:25
Jsem velice smutný. Tereza, mentální titánka mezi našimi talenty, má při posledních dvou porážkách bilanci 6:7 6:7 6:7 6:7. To tu holku nijak neposílí, ale naprosto zdeptá (spíš už zdeptalo, Tereza podle všeho už na začátku tiebreaku dobře věděla, že ho prohraje). Tohle se bude dlouho spravovat.
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.03.2026 21:29
Pořád má nejmíň o tři řády větší šanci, že vyhraje grandslam, než to, že Ukrajina vyhraje válku nad Ruskem! A to i navzdory tomu, co jsem napsal výše!
Serpens
20.03.2026 21:31
Zase politika. Ale Rusáci nikdy politiku do sportu netahají, to ne.
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.03.2026 21:35
Nechápu tohle poznámku. Rusákům starty snad ve všech soutěžích mimo tenisu nezakázala jejich vláda nýbrž Západ a jmenovitě trapáci jako např. vy! Když vám vadí starty Rusáků ve sportovních soutěžích, tak si založte své vlastní soutěže!
Serpens
20.03.2026 21:39
Ne, já ukazuju na pokrytectví tvoje a tobě podobných, kteří všude řvou, jak politika do sportu nepatří. A přitom tenhle okatý pokus zatáhnout sem politiku byl jeden z těch nejtrapněji ubohých.
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:08
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:13
ne, rusové si založí a už vlastně zakládají vlastní "kvalitní" soutěže, protože s nima nikdo slušný nechce nic mít.
Zákazy jsou zcela namístě, třeba proto, aby ten kremelský skřet nemohl vyznamenávat ty, co se angažovali ve válce na straně agresora a pak reprezetovali na paralympiádě...
Alien
20.03.2026 22:19
Ty si s tím hlavně co nejdříve zajdi!
Mantra
20.03.2026 21:25
Tak se přidám se svou troškou do mlýna
