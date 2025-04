Bitvu o vše proti Španělsku začne Bouzková s Bucsaovou

Marie Bouzková rozehraje kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Španělskem proti Cristině Bucsaové. Po nich se dnes v Ostravě utkají Linda Nosková s Jessicou Bouzasovou. Novináře o tom informovali organizátoři. Vítěz duelu postoupí na finálový turnaj v Shenzhenu.

Do závěrečné čtyřhry zatím nahlásil kapitán Petr Pála dvojici Dominika Šalková, Tereza Valentová. Za Španělsko by měly hrát Bucsaová se Sarou Sorribesovou. Složení se ale může měnit.



Šestadvacetiletá Bouzková se pokusí navázat na čtvrteční výhru nad Brazilkou Laurou Pigossiovou. V týmové soutěži usiluje o čtvrté singlové vítězství. Třiatřicátá hráčka světa Nosková narazí v souboji týmových jedniček na Bouzasovou. Obě tenistky zatím v ostravské kvalifikaci porazily Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.



Vítězný tým si zajistí triumf ve tříčlenné skupině B a tedy i postup mezi osm nejlepších do finálového turnaje, který se v Shenzhenu uskuteční od 16. do 21. září.