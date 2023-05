Nosková má první výhru na grandslamech. Bouzková zahazovala vedení a na French Open dohrála

Linda Nosková zazářila v lednu v Adelaide postupem z kvalifikace do svého prvního finále na okruhu WTA a také skalpy Darjy Kasatkinové, Viktorie Azarenkové či Ons Jabeurové. V průběhu antukového jara ale začala mít zdravotní potíže a před startem French Open vyhrála jen polovinu ze šesti utkání.

V areálu Rolanda Garrose, kde předloni ovládla dívčí juniorku a loni si odbyla svůj debut na dospělých majorech, si v úterý připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích čtyř největších tenisových podniků.

Statistiky zápasu Nosková - Koviničová

S Dankou Koviničovou měla potíže jen v první polovině zápasu. V páté hře zlikvidovala všechny čtyři brejkboly, v té následující sebrala Černohorce servis a úvodní sadu bez problémů dotáhla do vítězného konce. Za stavu 1:1 ve druhém setu si nechala soupeřka ošetřovat záda a po dalším ztraceném podání už souboj s českou teenagerkou vzdala.

Nosková se ve čtvrtek utká buď s krajankou Brendou Fruhvirtovou, nebo nasazenou čtyřkou Jelenou Rybakinovou. V rámci úterního programu vstoupí do turnaje ještě Barbora Krejčíková.

Linda Nosková is through to the second round after Danka Kovinić is forced to retire due to injury down 3-6, 1-2. #RolandGarros #RG2023 pic.twitter.com/T1tDy3kZbN