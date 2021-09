Bouzková v Lucemburku prohrála s Tausonovou a semifinále si nezahraje. Dánka může být příští soupeřkou Vondroušové

Marie Bouzková měla skvělý vstup do sezony, trápila nejlepší hráčky světa, na menší akci v Melbourne hrála své druhé kariérní finále a v Guadalajaře semifinále. Od účasti mezi nejlepším kvartetem v Mexiku se však ohromně trápí, na předchozích 14 akcích vyhrála jen čtyři zápasy.

V o něco lepší formě se představila v Lucemburku, kde vyřadila nasazenou Shuai Zhang a Greet Minnenovou, poprvé od června hrála čtvrtfinále a zvládla dvě utkání po sobě. Do prvního semifinále po půlroce však neprošla, její působení po setech 6-3 6-2 ukončila Clara Tausonová.

Bouzková od začátku tahala za kratší konec. Na příjmu uhrála jen devět fiftýnů a nedostala se k jedinému brejkbolu. Sama naopak v obou sadách na podání dvakrát zaváhala a po hodině a půl se s debutem v hlavní soutěži halového podniku rozloučila.

Osmnáctiletá Tausonová, která v březnu v lyonské hale získala svůj první titul na nejvyšším okruhu a nedávno ovládla akci WTA 125k v Chicagu, vylepšila svou letošní bilanci pod střechou na 19-3. Talentovaná Dánka může být další soupeřkou Markéty Vondroušové, nasazená pětka se večer o místo mezi nejlepším kvartetem utká s turnajovou dvojkou Elise Mertensovou.

A magically match point



Clara Tauson's impressive run continues! She takes out Bouzkova in straight-sets.#LuxembourgOpen pic.twitter.com/ntD8OLfFeT