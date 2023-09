Bouzková ve třetím kole prohrála bitvu s Jabeurovou. O osmifinále bojuje ještě Vondroušová

US OPEN - Na raketě světové pětky a loňské finalistky Ons Jabeurové (29) končí na US Open po třísetové bitvě druhá Češka během tří dnů. Po Lindě Noskové proti Tunisance neuspěla ani Marie Bouzková (25), jež ve třetím kole po bezmála třech hodinách boje prohrála i vinou zdravotních potíží 7:5, 6:7, 3:6, byť v tie-breaku druhé sady vedla 3:0 a byla pouhé dva míčky od vítězství. O postup do osmifinále v nočním souboji usiluje ještě Markéta Vondroušová (24) proti Jekatěrině Alexandrovové (28).