Brutální debakl na French Open. Ruska Andrejevová byla nemilosrdná a vyzve Ukrajinku
Andrejevová – Cirsteaová 6:0, 6:3
Zatímco před pár týdny na antuce v hale v Linci potřebovala Andrejevová všechny tři sety, ve stejné fázi French Open, i když znovu pod zataženou střechou, proti Cirsteaové naprosto dominovala.
Rumunská veteránka se v úvodu utkání vůbec nechytala, jen marně hledala recept a za 22 minut schytala potupného kanára. V prvním setu dokázala na svou stranu získat jen devět bodů a neměla ani jeden brejkbol či gamebol.
Ve druhém dějství už Cirsteaová vzdorovala víc, ale naděje na obrat nepřišla a zkušená Rumunka stále měla problém sbírat v pomalejších podmínkách proti skvělé obraně soupeřky vítězné údery. Velmi solidně hrající Andrejevová sice nepotvrdila brejk a dovolila srovnání na 3:3, nicméně v dalších třech gamech ztratila dohromady jen dva body a brutální debakl dotáhla.
Teenagerka Andrejevová postoupila do čtvrtfinále French Open už třetím rokem po sobě a letošní semifinálovou účastí vyrovnala své maximum v tomto dějišti i na grandslamech obecně. Jediný předchozí útok na finále podnikla právě v areálu Rolanda Garrose, a to předloni, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou.
Šestatřicetiletá Cirsteaová, jež se chystá letos navzdory životní formě ukončit kariéru, hrála čtvrtfinále grandslamu potřetí. A stejně jako na French Open 2009 (Samantha Stosurová) a US Open 2023 (Karolína Muchová) neuhrála víc než čtyři gamy.
Andrejevová, která si i přes ztracený set s Marinou Bassolsovou poradila se všemi pěti soupeřkami na probíhajícím turnaji naprosto suverénně, bude ve čtvrtečním semifinále čelit Martě Kosťukové.
Kosťuková pokračuje v naprosto fantastickém období a na antuce letos vyhrála i 17. zápas. Ve čtvrtfinálovém derby skolila 6:3, 2:6, 6:2 krajanku Elinu Svitolinovou a vylepšila své grandslamové maximum.
Andrejevová a Kosťuková se zatím potkaly jen dvakrát, ovšem bude se jednat už o jejich třetí souboj v této sezoně. Kosťuková měla ve dvou setech navrch ve čtvrtfinále na betonu v Brisbane i ve finále antukové tisícovky v Madridu.
Komentáře
Z hľadiska postupu by som to prial obom, takže nech vyhrá lepšia, šťastnejšia, vyvolenejšia, atď.
a v troch zo štyroch gemov premenený hneď prvý brejk
škoda, že na to nemôžem pozerať, celkom by ma zajímala aktuálna atmosféra zápasu
Sorana dnes zklamala, ale celkově může být spokojená - na víc než ČF na GS prostě nemá