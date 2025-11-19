Budíček v půl šesté a policejní eskorta. Menšík popsal netradiční vstup do Davis Cupu
"Na kurtu to bylo od začátku dobré. Mám rád odpolední zápasy, ale když vezmu tu energii a emoce Davis Cupu, tak je úplně jedno, jestli hraju v deset ráno, nebo v deset večer. Vnímám to podobně, takže jsem neměl zase takový velký problém," řekl Menšík.
Vstával v 5:30, aby stihl řadu věcí, na které je před zápasem zvyklý. "Člověk si řekne, že zápas v 10:00 není tak brzy, ale v profesionálním sportu začíná zápas už čtyři pět hodin předtím, než se nastoupí na kurt. Je tam snídaně, potřebuju se nějak nachystat, probrat se a cesta na kurt taky zabere nějakou dobu. Mám fyzio, tělesné zahřátí, rozehrávku. Po rozehrávce se musím ještě znovu najíst a rozcvičit. Když si to člověk nasčítá, tak to čtyři hodiny zabere. Kvůli tomuhle to bylo potřeba takhle pojmout," líčil Menšík.
Aby dorazil do haly co nejdříve, využil s týmem i policejní eskortu. Podle kapitána Tomáše Berdycha to stihl za 14 minut místo 45.
"Bylo to skvělé, užil jsem si to. Myslím, že policajti museli být nadšení, že nemuseli někde dávat pokuty, ale zajezdili si po městě. Bylo to fajn a umožnilo nám to si dát budíček o půl hodiny později. Eskorta byla určitě zážitek. Je to dobrý pocit vnímat to z té pozice, že jste důležitý," uvedl devatenáctý tenista světového žebříčku Menšík.
Duel s 89. hráčem světa Carreňem vyhrál za hodinu a 39 minut. Třikrát soupeři vzal podání, pomohlo mu také 20 es. "Na tom rychlém povrchu je servis určitě dobrá zbraň. Bylo fajn, že se mi to dnes takhle povedlo, držet servis ve vysoké kvalitě po celé utkání. Na returnu jsem si díky tomu mohl více dovolit. Přišly nějaké šance, většinou jsem je využil a díky tomu jsem ho byl schopen brejknout hned třikrát," řekl Menšík.
Po proměněném mečbolu dal najevo emoce a hlasitě se rozkřičel. "Emoce tam byly. Ani nemůžou nebýt, když je tam taková atmosféra a kotel. Bylo fajn, že přišlo dost fanoušků, hlavně těch českých. Pro mě i pro ně to byl velký zážitek a velké poděkování patří i jim," doplnil Menšík.
