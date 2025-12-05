Bylo to zklamání, hodnotil Murray hvězdnou spolupráci s Djokovičem
Murray byl angažován do týmu Djokoviče loni v listopadu. Tedy pouhé tři měsíce poté, co na olympiádě v Paříži ukončil kariéru profesionálního tenisty. Vzájemná spolupráce nakonec skončila předčasně už během antukového jara a Brit strávil se srbským rekordmanem jen šest měsíců.
Pro Murrayho sice byla jeho trenérská premiéra zklamáním, nicméně nelituje toho, že to zkusil. "Když se ohlédnu zpět, tak jsem rád, že jsem to udělal," řekl pro Tennis Podcast. "Byla to úžasná zkušenost. Netrvalo to dlouho, ale dal jsem do toho všechno. Byl jsem však zklamaný, že jsem mu nepomohl k výsledkům, které jsem si pro něj představoval."
Titul společně nezískali, ale na lednovém Australian Open se ukazovalo, že Murray může být pro Djokoviče velkým přínosem. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí totiž v Melbourne Parku předváděl vynikající tenis a ve čtvrtfinále skolil favorizovaného Carlose Alcaraze.
"Zpočátku fungovala spolupráce opravdu dobře. To zranění v Austrálii bylo nešťastné. Ale viděl jsem ho na tom turnaji hrát neskutečný tenis," vzpomínal Murray na vystoupení Djokoviče na Australian Open, které nakonec skončilo skrečí v semifinále.
Původně měl s Djokovičem spolupracovat minimálně do skončení French Open. Rodák z Bělehradu se ale trápil a na čtyřech z pěti turnajů vypadl po prvním zápase. Jedinou výjimkou bylo finále v Miami, v němž nestačil na Jakuba Menšíka.
"Po zranění v Austrálii to pro nás všechny bylo krušných pár měsíců. Dost jsem se naučil, o čem je koučování. Do naší spolupráce jsem investoval všechno a snažil jsem se co nejvíc pomoct," uvedl Murray.
Jejich spolupráce nakonec skončila už v květnu po porážkách v Monte Carlu a Madridu. Trojnásobný grandslamový šampion pokračování trenérské kariéry nevylučuje, ovšem jen tak se k ní nevrátí. "Byla to dobrá příležitost, a kdybych ji nevyužil, mohl jsem toho litovat."
Myslím, že titulky TP se od určité doby objevují na Seznam.cz a kout železo se musí, dokud je žhavý, když parta TP má velmi pěknou příležitost své letité úsilí konečně monetizovat.
Bohužel, né každý novinář v takové situaci dokáže udržet novinářský cit a hrdost, nenechá se strhnout a nepřekročí pověstnout hranu mezi profesionálním, komerčním novinářem a bulvárem.
Z článku: "Byla to úžasná zkušenost. Netrvalo to dlouho, ale dal jsem do toho všechno. Byl jsem však zklamaný, že jsem mu nepomohl k výsledkům"
Za mě v poradku