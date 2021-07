Carreño na antuce v Hamburku získal svůj šestý a největší titul

Pablo Carreño v německém přístavním městě neztratil jediný set, přestože problémy měl s Carlosem Tabernerem, Dušanem Lajovičem (v úvodní sadě prohrával 0-4) i Federicem Delbonisem, který má letos na nejpomalejším povrchu nejvíce výher na tour.

Finále však bylo jasnou záležitostí. Třicetiletý Španěl v něm nedal šanci Filipovi Krajinovičovi. O rok mladšímu Srbovi nenabídl jediný brejkbol, na podání dohromady ztratil jen 11 fiftýnů, všechny tři brejkbolové příležitosti proměnil a slavit mohl už po 82 minutách.





Title No. 6 in the career of @pablocarreno91 & his second of the season! #HamburgOpen pic.twitter.com/YOsoqCydyS