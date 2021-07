Carreño na OH vyřadil Medveděva a s Chačanovem si zahraje o finále. Djokovič smetl Nišikoriho

Pablo Carreño si před odletem na olympiádu, která se koná na tvrdém povrchu, připsal titul na antuce v Hamburku. A triumf v německém přístavním městě mu dodal sebevědomí, které nyní prodává při své premiéře na hrách pod pěti kruhy.



V dnešním čtvrtfinále 30letý Němec zaskočil světovou dvojku Daniila Medveděva. O čtyři roky mladšího Rusa, jenž byl jedním z velkých favoritů na jednu z medailí, ale včera kvůli vyčerpání málem nedohrál osmifinále proti Fabiu Fogninimu, porazil 6-2 7-6 a vzájemnou bilanci snížil na 2-3.



V semifinále Carreño narazí na Karena Chačanova (h2h 4-2), který udržel naději na ruskou medaili. 25letý Chačanov v úvodním čtvrtfinále zdolal 7-6 4-6 6-3 Francouze Uga Humberta a při své premiéře na olympijském turnaji postoupil do semifinále.



Novak Djokovič smetl 6-2 6-0 domácího Keie Nišikoriho, s nímž si poradil v již 15. vzájemném duelu po sobě. Čtyřiatřicetiletý Srb si tak připsal si již 22. výhru v řadě a letošní bilanci vylepšil na 39-3.



Vítěz rekordních 20 grandslamů, jehož nejlepším dosavadním výsledkem pod pěti kruhy je bronz z Pekingu 2008, se může stát prvním mužským tenistou, který získá tzv. Golden Slam. Ovládnout v jednom roce všechny grandslamy i olympiádu se dosud povedlo pouze Němce Steffi Grafové před 33 lety.



V semifinále se světová jednička Djokovič střetne s Alexanderem Zverevem (h2h 6-2). 24letý Němec se do medailových bojů dostal po výhře 6-4 6-1 nad Francouzem Jérémym Chardym.



Djokovič zůstává ve hře dokonce o dvě medaile. Po singlu postoupil s Ninou Stojanovičovou i do semifinále v mixu, v němž dnes Srbové smetly 6-1 6-2 německé duo Kevin Krawietz a Laura Siegemundová. O finále budou hrát s ruským tandemem Aslan Karacev a Jelena Vesninová.



Do finále čtyřhry mužů se dostali dva chorvatské páry. Nejvýše nasazení Nikola Mektič a Mate Pavič, kteří ve své první společné sezoně vyhráli už osm turnajů včetně dvou grandslamů, v dnešním semifinále porazili 6-4 6-4 americký tandem Austin Krajicek a Tennys Sandgren a letošní zápasovou bilanci vylepšili na 52-5.



Ze spodní poloviny postoupili Marin Čilič a Ivan Dodig. Chorvaté, kteří pouze na jednom společném turnaji vyhráli víc jak jeden zápas a včera ukončili medailové ambice Britů Andyho Murrayho s Joem Salisburym, dnes smetli 6-2 6-2 Novozélanďany Marcuse Daniella s Michaelem Venusem.

• OLYMPIJSKÉ HRY, TOKIO 2020(21) •

Japonsko, tv. povrch

čtvrteční výsledky (29. 07. 2021) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.) 6-2 6-0 Carreňo (6-Šp.) - Medveděv (2-Rus.) 6-2 7-6(5) A. Zverev (4-Něm.) - Chardy (Fr.) 6-4 6-1 Chačanov (12-Rus.) - Humbert (14-Fr.) 7-6(4) 4-6 6-3 • Čtyřhra mužů - semifinále • Mektič/Pavič (1-Chorv.) - Krajicek/Sandgren (USA) 6-4 6-4 Čilič/Dodig (Chorv.) - Daniell/Venus (N. Zél.) 6-2 6-2