Carreño v Hamburku zaútočí na svůj první titul mimo nejmenší akce. Ve finále narazí na Krajinoviče

Pablo Carreño hned na úvod antukového jara na domácí půdě v Marbelle slavil svůj pátý titul, první od podzimu 2019. Další finálové účasti se ale dočkal až po třech měsících, když v Hamburku zdolal 7-5 6-3 Carlose Tabernera, 7-6(4) 6-3 Dušana Lajoviče a 7-6(2) 6-3 Federica Delbonise, s kterým upravil bilanci na 3-6.

Zatímco včera s Lajovičem prohrával už 0-4, proti majiteli největšího počtu antukových výher v sezoně Delbonisovi na servisu ani jednou nezaváhal, odvrátil všechny čtyři brejkbolové hrozby, sám se dostal k sedmi šancím a dvě proměnil a po bezmála dvou hodinách centrální dvorec opouštěl jako vítěz.

Třicetiletý Španěl si mimo nejmenší akce ATP 250 zahraje své teprve druhé finále. Před čtyřmi lety se do závěrečného kola dostal na antuce v Rio de Janeiru a nestačil v něm na Dominica Thiema.

The Life of Pablo @pablocarreno91 moves into the 9th ATP final of his career, defeating Delbonis 7-6 6-3 at the #HamburgOpen pic.twitter.com/dAE7LHjc3W