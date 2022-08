Carreño ve finále v Montréalu porazil Hurkacze a v 31 letech slaví první triumf na turnajích Masters

Pablo Carreño ještě na začátku týdne prožíval podprůměrnou sezonu, za sebou měl jediné finále (porážka v Barceloně) a pouze jednu další semifinálovou účast. V Montréalu ovšem překvapivě a vcelku suverénně zvládl velmi náročný los, postupně našel recept na Mattea Berrettiniho, Holgera Runeho, Jannika Sinnera, Jacka Drapera (vše ve dvou setech), Daniela Evanse a Huberta Hurkacze.

Polské jedničce za celý zápas nabídl jediný brejkbol, sám si vypracoval tři šance a všechny využil. Hurkaczovi k vítězství nepomohlo 18 es ani 70% úspěšnost trefených prvních servisů.

I své páté semifinále na těch největších akcích si Carreño zahrál na severoamerických betonech, v soubojích o finále na Masters v Indian Wells ani Miami dvojnásobný semifinalista US Open neuspěl.

PABLO CARRENO BUSTA The Montreal crown returns to Spain! @nationalbank @rogers #NBO22 pic.twitter.com/6bNvoK8dmR

Jednatřicetiletý Španěl odehrál své 12. finále na nejvyšším okruhu a získal sedmý titul, první od loňského července, kdy na antuce v Hamburku poprvé triumfoval na turnajích vyšších než ATP 250. Zároveň se stal prvním nenasazeným šampionem Canadian Open po 20 letech (Guillermo Cañas).

Už finálovou účastí rodák z Gijónu potvrdil španělskou dominanci na letošních podnicích Masters. Celkem jich je odehráno šest, v Miami a Madridu se radoval Carlos Alcaraz, v Indian Wells o trofej bojoval Rafael Nadal a v Monte Carlu se do závěrečného kola dostal Alejandro Davidovich.

Bývalý desátý hráč světa se v žebříčku vrátí do nejlepší dvacítky, polepší si totiž o devět příček a bude světovou čtrnáctkou.

SEVENTH HEAVEN @pablocarreno91 defeats Hurkacz 3-6 6-3 6-3 for his maiden Masters 1000 title, and 7th ATP title!#OBN22 pic.twitter.com/rTMfqqi0u3