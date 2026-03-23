Češi na turnajích: Návrat Plíškové, Krejčíkové a Vondroušové? Antukové jaro je za dveřmi

DNES, 19:10
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Plíšková by se měla vrátit na antuce v Linci (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Probíhající turnaje

WTA 1000 MiamiATP Masters 1000 Miami

 

Nadcházející turnaje

WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Bukurešť | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Houston

 

17. března

18:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 13. do 19. dubna)
Halová pětistovka na antuce ve Stuttgartu tradičně slibuje fantastické obsazení. Dorazit má sedm hráček v čele se světovou jedničkou a čtyřnásobnou finalistkou Arynou Sabalenkovou a hlavní soutěž bude hrát i Linda Nosková, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková (na chráněný žebříček). Titul se pokusí obhájit Jelena Ostapenková.

Divoké karty: Eva Lysová, Ella Seidelová, Laura Siegemundová

18:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 13. do 19. dubna)
Barcelona se může pochlubit účastí domácí hvězdy a světové jedničky Carlose Alcaraze. Z aktuální TOP 10 dorazí také Lorenzo Musetti, Alex de Minaur a Félix Auger-Aliassime. V nabité hlavní soutěži bude startovat Tomáš Macháč a vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva. Holger Rune kvůli zranění loňský triumf obhajovat nebude.

18:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 13. do 19. dubna)
České zastoupení bude mít i hlavní soutěž na další antukové pětistovce v Mnichově. K našim sousedům se chystají Jakub Menšík a Jiří Lehečka a tradičně domácí hvězda a loňský šampion Alexander Zverev. Pořadatelé přilákali i další zástupce TOP 10 Taylora Fritze a Bena Sheltona. Vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva.

18:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 13. do 19. dubna)
Mnohem méně nabitý bude druhý antukový turnaj WTA v tomto týdnu v Rouenu, i když i ten má solidní obsazení. Hlavní soutěž mají jistou Marie Bouzková, Sára Bejlek a Markéta Vondroušová a hrací pole vede Marta Kosťuková. Loňská šampionka Elina Svitolinová se letos rozhodla startovat ve Stuttgartu.

10. března

17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 5. do 12. dubna)
První letošní antukové Masters v Monte Carlu vynechají z TOP 20 žebříčku pouze Ben Shelton a Holger Rune. Nechybí naopak loňský šampion Carlos Alcaraz, Jannik Sinner či Novak Djokovič. Z českých tenistů budou hrát hlavní soutěž Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Do kvalifikace je přihlášen Vít Kopřiva.

Divoké karty: Stan Wawrinka, Matteo Berrettini

17:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 6. do 12. dubna)
Na začátku dubna proběhne kvalifikace BJK Cupu, ale čtyři české tenistky se jí nezúčastní a místo toho zahájí antukové jaro na pětistovce v rakouském Linci. Jmenovitě Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček. Herní pole vede Jekatěrina Alexandrovová, která obhajuje loňský triumf z halového betonu. Přijet mají i Clara Tausonová, Emma Raducanuová nebo Jelena Ostapenková.

Divoké karty: Julia Grabherová, Sinja Krausová, Lilli Taggerová

4. března

15:00 | Entry list WTA 500 Charleston (od 30. března do 5. dubna)
Tři české tenistky pojedou na pětistovku do amerického Charlestonu. V hlavní soutěži se na zelené antuce v Jižní Karolíně představí Sára Bejlek a doplnit se ji z kvalifikace pokusí Linda Fruhvirtová s Darjou Viďmanovou. Turnaj přilákal dvě hráčky z TOP 10, konkrétně domácí hvězdy Jessicu Pegulaovou a Amandu Anisimovovou, a přijedou i další členky nejlepší dvacítky. Titul obhajuje Pegulaová.

Divoké karty: Bianca Andreescuová, Sloane Stephensová, Paula Badosaová, Jennifer Bradyová

15:00 | Entry list WTA 250 Bogotá (od 30. března do 5. dubna)
Marie Bouzková opět začne antukové jaro v kolumbijské Bogotě, kde předloni došla do finále, loni do čtvrtfinále a stejně jako při předchozích dvou účastech bude plnit roli nasazené jedničky. Z aktuální TOP 50 žebříčku přijede už jen Jessica Bouzasová a triumf zkusí zopakovat domácí hvězda a trojnásobná šampionka Camila Osoriová.

15:00 | Entry list ATP 250 Bukurešť (od 30. března do 5. dubna)
Flavio Cobolli bude jedním z největších favoritů na dvěstěpadesátce v Bukurešti. Ital je jediným přihlášeným členem TOP 20 pořadí a bude v rumunském hlavním městě obhajovat loňský triumf. Z Čechů se přihlásil jen Dalibor Svrčina, ovšem pouze pro účast v hlavní soutěži. Svrčina potřebuje minimálně deset omluvenek, aby se do hlavního losu dostal.

15:00 | Entry list ATP 250 Marrákeš (od 30. března do 5. dubna)
V Marrákeši bude nasazenou jedničkou zřejmě loňský šampion Luciano Darderi. Hlavní soutěž si z českých tenistů zahrají Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Do Maroka mají v plánu dorazit také Tallon Griekspoor, Valentin Vacherot, Corentin Moutet či Matteo Berrettini.

15:00 | Entry list ATP 250 Houston (od 30. března do 5. dubna)
Americký Houston sice bude bez českých tenistů, nicméně slibuje možná nejlepší obsazení z tria úvodních antukových turnajů této sezony. Na turnaj se totiž chystají člen TOP 10 Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Learner Tien či obhájce titulu Jenson Brooksby.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

39
Přidat komentář
hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
