Češi na turnajích: Návrat Plíškové, Krejčíkové a Vondroušové? Antukové jaro je za dveřmi
WTA 1000 Miami | ATP Masters 1000 Miami
WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Bukurešť | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Houston
17. března
18:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 13. do 19. dubna)
Halová pětistovka na antuce ve Stuttgartu tradičně slibuje fantastické obsazení. Dorazit má sedm hráček v čele se světovou jedničkou a čtyřnásobnou finalistkou Arynou Sabalenkovou a hlavní soutěž bude hrát i Linda Nosková, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková (na chráněný žebříček). Titul se pokusí obhájit Jelena Ostapenková.
Divoké karty: Eva Lysová, Ella Seidelová, Laura Siegemundová
18:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 13. do 19. dubna)
Barcelona se může pochlubit účastí domácí hvězdy a světové jedničky Carlose Alcaraze. Z aktuální TOP 10 dorazí také Lorenzo Musetti, Alex de Minaur a Félix Auger-Aliassime. V nabité hlavní soutěži bude startovat Tomáš Macháč a vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva. Holger Rune kvůli zranění loňský triumf obhajovat nebude.
18:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 13. do 19. dubna)
České zastoupení bude mít i hlavní soutěž na další antukové pětistovce v Mnichově. K našim sousedům se chystají Jakub Menšík a Jiří Lehečka a tradičně domácí hvězda a loňský šampion Alexander Zverev. Pořadatelé přilákali i další zástupce TOP 10 Taylora Fritze a Bena Sheltona. Vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva.
18:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 13. do 19. dubna)
Mnohem méně nabitý bude druhý antukový turnaj WTA v tomto týdnu v Rouenu, i když i ten má solidní obsazení. Hlavní soutěž mají jistou Marie Bouzková, Sára Bejlek a Markéta Vondroušová a hrací pole vede Marta Kosťuková. Loňská šampionka Elina Svitolinová se letos rozhodla startovat ve Stuttgartu.
10. března
17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 5. do 12. dubna)
První letošní antukové Masters v Monte Carlu vynechají z TOP 20 žebříčku pouze Ben Shelton a Holger Rune. Nechybí naopak loňský šampion Carlos Alcaraz, Jannik Sinner či Novak Djokovič. Z českých tenistů budou hrát hlavní soutěž Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Do kvalifikace je přihlášen Vít Kopřiva.
Divoké karty: Stan Wawrinka, Matteo Berrettini
17:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 6. do 12. dubna)
Na začátku dubna proběhne kvalifikace BJK Cupu, ale čtyři české tenistky se jí nezúčastní a místo toho zahájí antukové jaro na pětistovce v rakouském Linci. Jmenovitě Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček. Herní pole vede Jekatěrina Alexandrovová, která obhajuje loňský triumf z halového betonu. Přijet mají i Clara Tausonová, Emma Raducanuová nebo Jelena Ostapenková.
Divoké karty: Julia Grabherová, Sinja Krausová, Lilli Taggerová
4. března
15:00 | Entry list WTA 500 Charleston (od 30. března do 5. dubna)
Tři české tenistky pojedou na pětistovku do amerického Charlestonu. V hlavní soutěži se na zelené antuce v Jižní Karolíně představí Sára Bejlek a doplnit se ji z kvalifikace pokusí Linda Fruhvirtová s Darjou Viďmanovou. Turnaj přilákal dvě hráčky z TOP 10, konkrétně domácí hvězdy Jessicu Pegulaovou a Amandu Anisimovovou, a přijedou i další členky nejlepší dvacítky. Titul obhajuje Pegulaová.
Divoké karty: Bianca Andreescuová, Sloane Stephensová, Paula Badosaová, Jennifer Bradyová
15:00 | Entry list WTA 250 Bogotá (od 30. března do 5. dubna)
Marie Bouzková opět začne antukové jaro v kolumbijské Bogotě, kde předloni došla do finále, loni do čtvrtfinále a stejně jako při předchozích dvou účastech bude plnit roli nasazené jedničky. Z aktuální TOP 50 žebříčku přijede už jen Jessica Bouzasová a triumf zkusí zopakovat domácí hvězda a trojnásobná šampionka Camila Osoriová.
15:00 | Entry list ATP 250 Bukurešť (od 30. března do 5. dubna)
Flavio Cobolli bude jedním z největších favoritů na dvěstěpadesátce v Bukurešti. Ital je jediným přihlášeným členem TOP 20 pořadí a bude v rumunském hlavním městě obhajovat loňský triumf. Z Čechů se přihlásil jen Dalibor Svrčina, ovšem pouze pro účast v hlavní soutěži. Svrčina potřebuje minimálně deset omluvenek, aby se do hlavního losu dostal.
15:00 | Entry list ATP 250 Marrákeš (od 30. března do 5. dubna)
V Marrákeši bude nasazenou jedničkou zřejmě loňský šampion Luciano Darderi. Hlavní soutěž si z českých tenistů zahrají Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Do Maroka mají v plánu dorazit také Tallon Griekspoor, Valentin Vacherot, Corentin Moutet či Matteo Berrettini.
15:00 | Entry list ATP 250 Houston (od 30. března do 5. dubna)
Americký Houston sice bude bez českých tenistů, nicméně slibuje možná nejlepší obsazení z tria úvodních antukových turnajů této sezony. Na turnaj se totiž chystají člen TOP 10 Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Learner Tien či obhájce titulu Jenson Brooksby.
