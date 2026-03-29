Češi na turnajích: Otazník u Krejčíkové a Vondroušové, Plíšková účast potvrdila. Blíží se Masters
Probíhající turnaje
WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Bukurešť | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Houston
Nadcházející turnaje
ATP Masters 1000 Monte Carlo | WTA 500 Linec
31. března
21:00 | Plíšková potvrdila účast v Linci
Karolína Plíšková v pondělí ve svém podcastu potvrdila, že její první zastávkou po dalších zdravotních problémech bude rakouský Linec. Bývalá světová jednička, která se letos po vleklém zranění kotníku vrátila na nejvyšší ženský okruh, tedy zahájí antukové jaro už v Rakousku. Více informací najdete v článku.
29. března
15:30 | Velký přehled Monte Carla
První antukové Masters sezony už klepe na dveře. Většina z nejlepších tenistů světa zahájí přípravu na French Open právě na tisícovce v Monte Carlu, kde nebudou chybět ani elitní čeští tenisté. Boje v Monaku vypuknou už za týden v neděli, a proto jsme si pro vás připravili kompletní přehled. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v článku.
27. března
15:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Madrid (od 21. dubna do 3. května)
Na ženské tisícovce v Madridu nechybí v seznamu přihlášených ani jedna hráčka figurující v TOP 75 pořadí. Chráněný žebříček využila pouze Karolína Plíšková. Z českých tenistek mají v plánu účast také Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková. Titul bude obhajovat trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková.
Nikdo se zatím neomluvil ani na souběžně hraném mužském Masters. Hlavní soutěž si z Čechů zahrají Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Loňský triumf se v obrovské konkurenci pokusí zopakovat Casper Ruud. Hrací pole vedou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem.
17. března
18:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (od 13. do 19. dubna)
Halová pětistovka na antuce ve Stuttgartu tradičně slibuje fantastické obsazení. Dorazit má sedm hráček v čele se světovou jedničkou a čtyřnásobnou finalistkou Arynou Sabalenkovou a hlavní soutěž bude hrát i Linda Nosková, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková (na chráněný žebříček). Titul se pokusí obhájit Jelena Ostapenková.
Divoké karty: Eva Lysová, Ella Seidelová, Laura Siegemundová, Noma Nohaová Akugueová
18:00 | Entry list ATP 500 Barcelona (od 13. do 19. dubna)
Barcelona se může pochlubit účastí domácí hvězdy a světové jedničky Carlose Alcaraze. Z aktuální TOP 10 dorazí také Lorenzo Musetti, Alex de Minaur a Félix Auger-Aliassime. V nabité hlavní soutěži bude startovat Tomáš Macháč a vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva. Holger Rune kvůli zranění loňský triumf obhajovat nebude.
Divoké karty: Rafael Jódar
18:00 | Entry list ATP 500 Mnichov (od 13. do 19. dubna)
České zastoupení bude mít i hlavní soutěž na další antukové pětistovce v Mnichově. K našim sousedům se chystají Jakub Menšík a Jiří Lehečka a tradičně domácí hvězda a loňský šampion Alexander Zverev. Pořadatelé přilákali i další zástupce TOP 10 Taylora Fritze a Bena Sheltona. Vysoko mezi náhradníky je Vít Kopřiva, který případně odehraje kvalifikaci.
18:00 | Entry list WTA 250 Rouen (od 13. do 19. dubna)
Mnohem méně nabitý bude druhý antukový turnaj WTA v tomto týdnu v Rouenu, i když i ten má solidní obsazení. Hlavní soutěž mají jistou Marie Bouzková, Sára Bejlek a Markéta Vondroušová a hrací pole vede Marta Kosťuková. V kvalifikaci je Dominika Šalková. Loňská šampionka Elina Svitolinová se letos rozhodla startovat ve Stuttgartu.
Divoké karty: Paula Badosaová, Diane Parryová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová
10. března
17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 5. do 12. dubna)
První letošní antukové Masters v Monte Carlu vynechají z TOP 20 žebříčku pouze Novak Djokovič, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jack Draper a Alejandro Davidovich. Nechybí naopak loňský šampion Carlos Alcaraz ani Jannik Sinner. Z českých tenistů budou hrát hlavní soutěž Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Do kvalifikace je přihlášen Vít Kopřiva.
Divoké karty: Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, Gaël Monfils, Moïse Kouamé
17:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 6. do 12. dubna)
Na začátku dubna proběhne kvalifikace BJK Cupu, ale čtyři české tenistky se jí nezúčastní a místo toho zahájí antukové jaro na pětistovce v rakouském Linci. Jmenovitě Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček. Herní pole vede Jekatěrina Alexandrovová, která obhajuje loňský triumf z halového betonu. Přijet mají i Clara Tausonová, Emma Raducanuová nebo Jelena Ostapenková.
Divoké karty: Julia Grabherová, Sinja Krausová, Lilli Taggerová
Komentáře
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál