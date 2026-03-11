Češi v akci, čtvrtek 12. 3. Nosková ve čtvrtfinále na Masters. Nastoupí i Kovačkovy a Šalková
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 11. 3. | úterý 10. 3. | pondělí 9. 3. | neděle 8. 3. | sobota 7. 3. | pátek 6. 3. | čtvrtek 5. 3. | středa 4. 3.
Noskovou čeká boj o semifinále na Masters
Linda Nosková zatím jako jediná česká naděje dokázala postoupit do čtvrtfinále prestižní tisícovky v Indian Wells, ve kterém ji ještě mohou doplnit Karolína Muchová a Kateřina Siniaková. Mladá Češka chytla v kalifornské poušti vynikající formu a prožívá znovuzrození. Výkonnostní zlepšení potvrdila proti Jessice Bouzasové, v bitvě se Soranou Cirsteaovou i s pomocí demolice filipínské hvězdičky Alexandry Ealaové.
A ve čtvrtek bude mít velkou šanci si své osobní maximum na "pátém grandslamu" znovu vylepšit. Aktuální světová čtrnáctka totiž bude plnit roli jasné favoritky proti Talii Gibsonové. Australanka nicméně hraje životní turnaj a včetně kvalifikace vyhrála v Indian Wells už šest zápasů. Navíc si v posledních třech kolech vyšlápla na členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou.
Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Monnetová (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Monnetová/Rusová (Fr./Niz.)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Kolář (5-ČR) – Denolly (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (4-ČR) – Clarke/Houkes (Brit./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Harper/Stevenson (1-Kan./Brit.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Iannaccone (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bianchi/Jermář (4-Ven./ČR) – Nesterov/Ovčarenko (Bulh./Ukr.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldiová Perssonová (8-Švéd.)
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Seničová (15-Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Böhnerová/N. Kolbová (Něm./Ukr.)
ITF M25 KALKATA (Indie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
05:00 | Palán (4-ČR) – Rawat (Indie)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Visscherová (1-Niz.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/M. Sciahbasi (Pol./It.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Slavic (Švéd.) – Nicod (3-ČR) / bez boje
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře