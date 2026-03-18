Češi v akci, čtvrtek 19. 3. Samson sehraje derby talentů, deštivé Miami s otazníkem
Čeká se na program v deštivém Miami
Středeční program na prestižní tisícovce v Miami kvůli dešti ještě ani nezačal a už teď se s netrpělivostí vyhlíží hrací plán na čtvrtek, protože je dost možné, že ten středeční kompletně zhatí déšť.
Ve čtvrtek by měli jít na kurt z českých tenistů minimálně Tomáš Macháč, jenž začíná v prvním kole, a nasazené Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bouzková, které naopak měly v úvodním kole volný los. Jestli ale pořadatelé dodrží turnajový program, nebo ho celkově posunou, není jasné.
Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Merino/Negritu (Peru/Něm.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Rühl/Veldheer (2-Něm./Niz.)
Derby talentů v Mariboru
Slovinský Maribor bude svědkem derby talentovaných a mladých českých tenistek. Nasazená sedmička Laura Samson totiž vyzve svou krajanku Vendulu Valdmannovou. Samson, která na začátku března kralovala v Trnavě, v úvodním kole příliš nepřesvědčila a trápila se s Valentinou Ryserovou.
Naopak Valdmannová dominovala a stejně jako ve finále kvalifikace si poradila s lucky loserem Tessou Johannou Brockmannovou. Osmnáctileté české teenagerky se spolu na profesionální tour utkaly jen nedávno v ostravské hale, kde musela Samson za stavu 5:7, 1:3 ze svého pohledu skrečovat.
V akci bude také Anna Sisková a rovněž ji čeká v boji o čtvrtfinále pikantní duel. V osmifinále bude čelit turnajové čtyřce a bývalé krajance Lindě Klimovičové, která už nějakou dobu reprezentuje naše polské sousedy.
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Sisková (ČR) – Klimovičová (4-Pol.)
12:30 | Samson (7-ČR) – Valdmannová (ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Moratelliová/Rosatellová (3-It.)
17:00 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Novaková/Šebestová (Slovin./ČR)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Siniakov (ČR) – Hussey (3-Brit.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Dimitriou/Malaszszak (Řec./Thaj.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Réguerová (1-Fr.) / bez boje
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
