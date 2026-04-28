Češi v akci, čtvrtek 30. 4. Trio nadějí v Ostravě, Nosková zatím s otazníkem

V Madridu by mohla nastoupit Nosková
Zda budeme mít české zastoupení v rámci čtvrtečního programu na prestižní tisícovce v Madridu se dozvíme až ve středu v pozdních večerních hodinách. Ve 20:00 totiž nastoupí ke čtvrtfinálovému duelu Linda Nosková proti Martě Kosťukové.
Pokud poslední česká naděje ve dvouhře žen uspěje, vyzve ve čtvrtek od 21:30 lucky losera Anastasiji Potapovovou, která pokračuje v životní jízdě a vyřadila v posledním duelu bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou.
Více informací případně přineseme ve čtvrtečním preview.
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
xx:xx | Krumich (ČR) – Faria (7-Portug.)
Trio nadějí v Ostravě
Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále na domácím challengeru v Ostravě. Nejvýše nasazený hráč turnaje Dalibor Svrčina, který přijel po překvapivém selhání ve finále v Římě, nastoupí jako favorit proti Fredericovi Ferreirovi Silvaovi z Portugalska.
Ještě o pár hodin dříve dojde na centrálním dvorci na ryze české derby. V něm se utkají nasazený Zdeněk Kolář a kvalifikant Jonáš Forejtek. Mírným favoritem na postup je Kolář, který v Ostravě ovládl ročník 2023 a zahrál si již v roce 2016 finále.
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Kolář (6-ČR) – Forejtek (ČR)
16:00 | Svrčina (1-ČR) – Ferreira Silva (Portug.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | H. Bartoň/Johns (ČR/USA) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)
15:00 | Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Kolář/Mrva (ČR)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Hrabavecová/Sarkisovová (-)
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Adkarová/Dapkutéová (Indie/Lit.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Sekerková (1-ČR) – Frommenwilerová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Affeltová/Švíglerová (1-Pol./ČR) – Cerbová/Fiorillová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.)
12:30 | Dujka (ČR) – Takács (Maď.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.)
11:00 | Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA)
• Čtyřhra chlapci - finále •
16:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Sik/Takizawa (3-Austr.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.)
09:00 | Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:30 | Sýkora (ČR) – Mourid (2-Egypt)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Bláha (ČR) – Junwon Choi (Korea)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Dufková (6-ČR) – Borderiaová (Šp.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.)
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:30 | Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
