Češi v akci, čtvrtek 30. 7. Menšíka čeká mnohem těžší výzva. Viďmanová hraje o životní výsledek
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Menšíka čeká mnohem těžší výzva
Jakub Menšík nečekaně potřeboval všechny tři sety v prvním kole ve Washingtonu, ve kterém čelil domácímu outsiderovi až z páté stovky světového pořadí Trevorovi Svajdovi. Mnohem těžší domácí soupeř ho čeká ve čtvrtečním osmifinále. Semifinalista nedávného French Open nastoupí proti Brandonovi Nakashimovi. Oba předchozí souboje vyhrál prostějovský rodák.
Zatímco Menšík ve Washingtonu debutuje, Nakashima obhajuje čtvrtfinále a v hlavním městě Spojených států účinkuje už popáté. Mírným kurzovým favoritem je Menšík, nicméně Nakashima umí být v domácích podmínkách velmi nebezpečný. Český tenista každopádně potřebuje najít lepší výkonnost, protože po životním výsledku na grandslamech se mu příliš nedaří.
ATP 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Menšík (7-ČR) – Nakashima (USA)
Viďmanová má na dosah životní výsledek
Darja Viďmanová se konečně po téměř roce dočkala svého teprve druhého vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Česká tenistka, která nakoukla do TOP 100 žebříčku hlavně díky úspěchům na nižších okruzích, si v americkém Memphisu poradila ve třech setech s Marinou Bassolsovou.
Zajistila si tak útok na životní výsledek v podobě největšího čtvrtfinále v kariéře. V cestě jí stojí zkušená domácí hvězda a grandslamová šampionka Sloane Stephensová. Bývalá světová trojka se nicméně už roky trápí a má velmi daleko ke své nejlepší možné výkonnosti. I z tohoto důvodu je Viďmanová mírnou favoritkou na postup.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | Viďmanová (ČR) – Stephensová (USA)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Samson (5-ČR) – Soboljevová (Ukr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Laboutková/Monnetová (ČR/Fr.) – Cavalléová/Saldenová (2-Šp./Belg.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bartoň (ČR) – Bueno (2-Peru)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) – Ambrogi/Bueno (Arg./Peru) / bez boje
12:30 | Řeček/Siniakov (ČR) – Dev/Sinha (4-Indie)
15:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Mansilla/Winter (3-Šp.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:00 | Sisková (ČR) – Grabherová (1-Rak.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Christieová/Novaková (Brit./Slovin.)
15:30 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – Berecoecheaová/Tranová (Fr./Niz.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Palicová (ČR) – Urgesiová (8-It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Pohleová/Suchá (Něm./ČR) – E. Chiesaová/Jakupovičová (2-It./Slovin.)
17:30 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – De Stefanová/Tsygourovová (It./Švýc.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Valdmannová (1-ČR) – Van Den Broeková (Niz.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Gandolfi/Pizzigoni (It.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Mandelíková (ČR)
11:30 | Kajabová (ČR) – Podliňská (3-Pol.)
11:30 | L. Petruželová (2-ČR) – Goinaová (Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) – Kmieciková/Wróbelová (Pol.) / bez boje
13:00 | V. Šulcová/Wirglerová (ČR) – Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR)
13:00 | Kulhavá/Vlčková (ČR) – Bruneová Olsenová/Juldaševová (1-Nor./Uzb.)
14:30 | Kajabová/Lazarová (ČR/Něm.) – Gniewkowská/Podliňská (3-Pol.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bíróová/Urbanová (4-Maď./ČR) – Bojicaová/Senicaová (1-Rum./Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Doleys/Kaserer (Rak.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Chinnaswamy (Austr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře