Češi v akci, čtvrtek 5. 3. Kvarteto na Masters. Havlíčková je poslední nadějí, hraje i Kovačková

VČERA, 20:00
Tereza Valentová, kvalifikantka Darja Viďmanová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková vstoupí do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Indian Wells. Lucie Havlíčková jako jediná z pěti českých nadějí přežila první kolo v Trnavě a čeká ji útok na čtvrtfinále. O postup mezi nejlepší osmičku se porvou i Alena Kovačková v Řecku nebo Martin Krumich a Maxim Mrva na challengerech. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Tereza Valentová zahájí své působení v Indian Wells (© MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 4. 3.úterý 3. 3. | pondělí 2. 3. | neděle 1. 3. | sobota 28. 2.

 

Kvarteto nadějí v Indian Wells

Čtyři české tenistky rozehrají hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Indian Wells. Utkání prvního kola v kalifornské poušti čeká Terezu Valentovou, kvalifikantku Darju Viďmanovou, Marii Bouzkovou a také Kateřinu Siniakovou. V roli favoritek nastoupí Valentová se Siniakovou, naopak šance v zápase Bouzkové jsou naprosto vyrovnané a Viďmanová bude plnit roli outsiderky. Více informací přineseme ve čtvrtek odpoledne v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
20:00 | PREVIEW | Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
21:30 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
23:00 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)
23:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Keninová (USA)

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
20:00 | Nosková/Šnajderová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Koboriová/Plipuechová (Jap./Thaj.)

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
19:30 | Krumich (ČR) – Rodionov (Rak.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Harper/Stevenson (4-Kan./Brit.)

 

ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Mrva (ČR) – Xilas (Řec.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – J. Berrettini/Coppejans (It./Belg.)

 

Havlíčková je posledním želízkem v ohni

Z pěti českých tenistek startujících v Trnavě přežila první kolo pouze Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě získala dva ze svých tří profesionálních titulů. Po vyřazeních šampionky z minulého týdne Laury Samson, Venduly Valdmannové, Anny Siskové a Barbory Palicová je tak poslední českou nadějí. Její soupeřkou v osmifinálovém duelu bude Lola Radivojevičová. V premiérovém souboji s nasazenou Srbkou může Havlíčková pomstít krajanku Siskovou.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Havlíčková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Gadecká/Watsonová (Austr./Brit.)
14:30 | Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Kinošitaová/Y. Li (Jap./Tchaj-wan)
15:30 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Belanská/Polakovičová (SR)

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldová Perssonová (3-Švéd.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Burillová/A. Teixidóová (4-Šp.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Réguerová/Zanoliniová (2-Fr./It.)

 

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:00 | T. Heřmanová (ČR) – Šapatavová (3-Gruz.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | T. Heřmanová/J. Jiráková (ČR) – Steurová/Stoiberová (2-Něm./Brit.)

 

ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Bayerlová (8-ČR) – Liuová (Hong.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
22:00 | Bayerlová/Bohrerová Martinsová (3-ČR/Braz.) – C. Xieová/S. Xieová (Kan.)

 

ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Bretinová/Lansamanová (Fr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Siniakov (4-ČR) – Almazán (Šp.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Paardekooper/Van Sambeek (Niz.)

 

ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Nicod (3-ČR) – Rybkin (-)

 

J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Švíglerová (ČR) – F. De Bresserová (Niz.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Lisboaová/Wakanaová (Chile/Jap.)
* bude se hrát i semifinále

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Sekerková (2-ČR) – Rodríguezová (Šp.)

 

J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:00 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Chascajevová (8-)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Bredenkampová/E. Dřevojanová (1-JAR/ČR) – Chascajevová/Nalesniková (4-)

 

J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:30 | Meszárošová (ČR) – Volonakiová (Řec.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | L. Koutová/V. Koutová (8-ČR) – Kappelerová/Papadopoulouová (4-Švýc./Bulh.)
11:30 | Meszárošová/Schovancová (ČR) – Jaserová/Klymentěvová (Kypr/Ukr.)

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | T. Tichý (8-ČR) – Cariani (Braz.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:30 | B. Marešová (ČR) – Nicanderová (5-Švéd.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:00 | Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) – Kjellbergová/Testartová (Švéd.)

 

J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
10:30 | Barina/Hast (ČR/Fin.) – L. Korsström/Merve (Fin.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
04.03.2026 22:49
V IW nevidím žádnou z našich jako favoritku ale ani jako outsiderku. Všechno 50/50 ale s tím že postoupí maximálně 2 z nich ...
V Trnavě už zbyla jen Lucka Havlíčková a ve druhém kole skončí i ona ...
Reagovat

