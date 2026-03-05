Češi v akci, čtvrtek 5. 3. Pětka na Masters. Havlíčková je poslední nadějí, hraje i Kovačková
Češi v akci (probíhající turnaje)
Kvarteto nadějí v Indian Wells
Čtyři české tenistky rozehrají hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Indian Wells. Utkání prvního kola v kalifornské poušti čeká Terezu Valentovou, kvalifikantku Darju Viďmanovou, Marii Bouzkovou a také Kateřinu Siniakovou. V roli favoritek nastoupí Valentová se Siniakovou, naopak šance v zápase Bouzkové jsou naprosto vyrovnané a Viďmanová bude plnit roli outsiderky. Více informací přineseme ve čtvrtek odpoledne v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
20:00 | PREVIEW | Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
21:30 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
23:00 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)
23:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Keninová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
pátek 04:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Zheng (USA)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
20:00 | Nosková/Šnajderová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Koboriová/Plipuechová (Jap./Thaj.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
19:30 | Krumich (ČR) – Rodionov (Rak.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Harper/Stevenson (4-Kan./Brit.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Mrva (ČR) – Xilas (Řec.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – J. Berrettini/Coppejans (It./Belg.)
Havlíčková je posledním želízkem v ohni
Z pěti českých tenistek startujících v Trnavě přežila první kolo pouze Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě získala dva ze svých tří profesionálních titulů. Po vyřazeních šampionky z minulého týdne Laury Samson, Venduly Valdmannové, Anny Siskové a Barbory Palicová je tak poslední českou nadějí. Její soupeřkou v osmifinálovém duelu bude Lola Radivojevičová. V premiérovém souboji s nasazenou Srbkou může Havlíčková pomstít krajanku Siskovou.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Havlíčková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Gadecká/Watsonová (Austr./Brit.)
14:30 | Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Kinošitaová/Y. Li (Jap./Tchaj-wan)
15:30 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Belanská/Polakovičová (SR)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldová Perssonová (3-Švéd.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Burillová/A. Teixidóová (4-Šp.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Réguerová/Zanoliniová (2-Fr./It.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:00 | T. Heřmanová (ČR) – Šapatavová (3-Gruz.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | T. Heřmanová/J. Jiráková (ČR) – Steurová/Stoiberová (2-Něm./Brit.)
ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Bayerlová (8-ČR) – Liuová (Hong.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
22:00 | Bayerlová/Bohrerová Martinsová (3-ČR/Braz.) – C. Xieová/S. Xieová (Kan.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Bretinová/Lansamanová (Fr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Siniakov (4-ČR) – Almazán (Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Paardekooper/Van Sambeek (Niz.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Nicod (3-ČR) – Rybkin (-)
J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Švíglerová (ČR) – F. De Bresserová (Niz.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Lisboaová/Wakanaová (Chile/Jap.)
* bude se hrát i semifinále
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Sekerková (2-ČR) – Rodríguezová (Šp.)
J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:00 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Chascajevová (8-)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Bredenkampová/E. Dřevojanová (1-JAR/ČR) – Chascajevová/Nalesniková (4-)
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:30 | Meszárošová (ČR) – Volonakiová (Řec.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | L. Koutová/V. Koutová (8-ČR) – Kappelerová/Papadopoulouová (4-Švýc./Bulh.)
11:30 | Meszárošová/Schovancová (ČR) – Jaserová/Klymentěvová (Kypr/Ukr.)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | T. Tichý (8-ČR) – Cariani (Braz.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:30 | B. Marešová (ČR) – Nicanderová (5-Švéd.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:00 | Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) – Kjellbergová/Testartová (Švéd.)
J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
10:30 | Barina/Hast (ČR/Fin.) – L. Korsström/Merve (Fin.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Jinak gratulace k QF ITF35!
V Trnavě už zbyla jen Lucka Havlíčková a ve druhém kole skončí i ona ...