Češi v akci, čtvrtek 6. 8. Dvě naděje se porvou o osmifinále na Masters! Nastoupí hvězdička Valdmannová
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 5. 8. | úterý 4. 8. | pondělí 3. 8. | neděle 2. 8. | sobota 1. 8.
Lehečka a Bartůňková o osmifinále na Masters
Prestižní turnaj Masters v Kanadě nabídne ve čtvrtek první boje o postup do osmifinále a v akci budou i dva čeští tenisté. Oba naše zástupce čeká solidní šance na postup, ale zároveň i velmi těžká výzva.
Jiří Lehečka bude v Montrealu čelit jednomu z objevů letošní sezony Alexanderovi Blockxovi. Nejlepší Čech v žebříčku ATP si v úvodním zápase dle očekávání poradil s krajanem Vítem Kopřivou, nicméně Belgičan by měl být těžším protivníkem. Lehečka bude favoritem, ovšem Blockx prožívá nejlepší období kariéry a může být nebezpečný.
Nikola Bartůňková prožívá skvělý debut na kanadském Masters a v obou zápasech slavila cenný skalp. Po vítězství nad domácí hvězdou a grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou našla recept i na nasazenou Claru Tausonovou. Šanci by mohla mít i proti světové desítce Amandě Anisimovové. Američanka není po zranění v nejlepší formě a bude jen mírnou favoritkou.
Více informací přineseme ve čtvrtečním preview.
WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Anisimovová (8-USA)
ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (8-ČR) – Blockx (27-Belg.)
Rozjetá Valdmannová a Knutsonová v Polsku
Vendula Valdmannová na podniku WTA 125 ve Varšavě dokonale využila příznivého losu a snadno si poradila s domácími outsiderkami Marcelinou Podliňskou i Zuzannou Pawlikowskou. Zajistila si tak své druhé čtvrtfinále na této úrovni a aktuální neporazitelnost zahrnující triumf na ITF v Irsku protáhla na sedm zápasů. Šanci určitě bude mít i ve čtvrtfinále, v němž bude čelit nenasazené Susan Bandecchiové.
O semifinále bude bojovat i Gabriela Knutsonová. Ta zatím ve Varšavě překvapuje a přehrála snadno favorizované Sofii Coutoulasovou a nasazenou dvojku Ellu Seidelovou. Teď naopak bude jasnou favoritkou proti Justině Mikulskytéové. Pokud uspěje, zajistí si svou druhou semifinálovou účast v probíhající sezoně.
WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Knutsonová (ČR) – Mikulskytéová (Lit.)
14:00 | Valdmannová (ČR) – Bandecchiová (Švýc.)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Arias/Ingildsen (Bol./Dán.)
15:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Latinovič/Zeballos (2-Srb./Bol.)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Brunclík (ČR) – Alexandrescou (Fr.)
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Laboutková (ČR) – Gizaová (Něm.)
12:30 | A. Kovačková (ČR) – Gjorčeská (2-Mak.)
14:00 | Paštiková (ČR) – Steinerová (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Malyginová/Šebestová (Est./ČR) – Jakupovičová/Y. Li (2-Slovin./Tchaj-wan)
16:00 | A. Kovačková/Tarabaová Wallbergová (ČR/Švéd.) – McAdoová/S. Sakellaridiová (3-USA/Řec.)
16:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – D. Back/S. Park (Korea)
ITF W75 KOKSIJDE (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Palicová (ČR) – Lansereová (5-)
ITF W15 HÄMEENLINNA (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Hejtmánková (5-ČR) – Soulieová (Fr.)
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | K. Blažková (ČR) – Hietarantaová (1-Fin.) 7:5, 1:3 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Hejtmánková/Urbanová (3-ČR) – Palmová/Vanniová (Fin.)
15:30 | K. Blažková/Eigelsbachová (ČR/Něm.) – Hagemanová/Veldmanová (1-Niz.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Klimas/Porickyj (3-ČR/Ukr.) – Dráb/Poklemba (SR)
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Hrazdil (ČR) – Lagerbohm (7-Fin.)
11:30 | Filip (6-ČR) – Savano (USA)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Homola/Jedrzejczak (ČR/Pol.) – Lis/Smiej (Pol./Mar.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:30 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – Mateasová/Podlipská (2-Rum./-)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Janoviaková (14-ČR) – Cozmaová (2-Rum.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Bajdechiová/Janoviaková (7-Rum./ČR) – Gluškovová/Mitevská (1-Bulh./Mak.)
J60 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | N. Moravec (1-ČR) – Lev (Izr.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
13:30 | N. Moravec/Virani (1-ČR/Keňa) – Joita/Peterhans (Brit./Švýc.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Gonzálezová Giraldová/A. Svobodová (4-Kol./ČR) – Stinguová/Zlotniková (Izr./Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Lemos (Ang.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře