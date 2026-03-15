Češi v akci, neděle 15. 3. Fruhvirtová a Bartůňková na Masters, Mrva ani Žoldáková životní titul nezískali

Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková vstoupí do kvalifikačních bojů na prestižní tisícovce v Miami. Finále v neděli absolvovali Maxim Mrva na challengeru v Řecku a také Denisa Žoldáková na ITF v Egyptě, ale ani jedna z mladých českých nadějí svůj největší triumf v kariéře neslavila. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 14. 3. | pátek 13. 3. | čtvrtek 12. 3. | středa 11. 3. | úterý 10. 3. | pondělí 9. 3.

 

WTA 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)
19:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
Samuel (2-Brit.) – Mrva (ČR) 6:2, 6:3

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
Tupicynová (-) – Žoldáková (ČR) 6:0, 6:7 (6:8), 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paulson (ČR)Vrbenský (11-ČR)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Černý (ČR) – La Vela (12-It.) 6:2, 6:0

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Řeček (13-ČR) – Messis (Řec.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Švangiradze (15-Gruz.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (14-ČR) – Martišev (-)

 

J500 GASPAR (Brazílie), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Švíglerová (2-ČR) – Prettiová (Braz.)
* bude se hrát i finále

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
12:00 | Ambrož (ČR) – Lassacher (3-Rak.)
12:00 | Klar (ČR) – Wieser (Rak.)

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
10:30 | Novotná (1-ČR)Radová (ČR)
10:30 | Drbalová (ČR) – Iftimeová (5-USA)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | T. Tichý (1-ČR)Köhler (ČR)
09:00 | Fencl (ČR) – Makovecky (-)
10:30 | Kotrba (ČR) – Hernandez Gerulewicz (USA)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Hubáčková (2-ČR)Holubová (ČR)
09:00 | Kotaracová (ČR) – Adeniranová (7-USA)
10:30 | Dušková (4-ČR) – Przystaňská (Pol.)
10:30 | Klusáčková (ČR)Čermáková (ČR)
* bude se hrát i finále

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
08:00 | Jendřejek (ČR) – Mikuš (11-SR)
08:00 | Průdek (2-ČR) – Bozzanga (It.)
09:30 | Drlík (ČR) – Dieac (Rum.)
11:00 | Lošák (ČR) – Slávik (SR)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Miškovská (7-ČR) – Šteinerová (SR)
14:00 | Gottvaldová (ČR) – Bissolottiová (4-It.)
15:30 | Šuláková (11-ČR) – Gašparíková (SR)
15:30 | Michalcová (9-ČR) – Blaškovičová (SR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
15.03.2026 11:13
Zase to zmrvil.
Mony
15.03.2026 06:20
Bartůňková jako 13.nasazená se nevešla mezi 12 nejvýše nasazených a po kvalitní Dolehide by ji v případě úspěchu asi čekala 2.nasazená Golubič
Mony
15.03.2026 06:21
tommr
14.03.2026 23:41
Nikola Bartůnková a Linda Fruhvirtová mají v prvním kole kvalifikace velmi těžké soupeřky i když byly nasazené ...
Bojím se hlavně o Lindu. Brengle vždycky byla noční můrou českých hráček ...
Diabolique
15.03.2026 00:31
Co první kolo, to druhý je ještě horší (u Nikoly) - druhá nasazená Viktorija Golubic ...
Mantra
15.03.2026 10:48
Linda F. postoupí do druhého Nik ne.
