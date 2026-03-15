Češi v akci, neděle 15. 3. Fruhvirtová a Bartůňková na Masters, Mrva ani Žoldáková životní titul nezískali
WTA 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)
19:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
Samuel (2-Brit.) – Mrva (ČR) 6:2, 6:3
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
Tupicynová (-) – Žoldáková (ČR) 6:0, 6:7 (6:8), 6:4
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paulson (ČR) – Vrbenský (11-ČR)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Černý (ČR) – La Vela (12-It.) 6:2, 6:0
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Řeček (13-ČR) – Messis (Řec.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Švangiradze (15-Gruz.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (14-ČR) – Martišev (-)
J500 GASPAR (Brazílie), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Švíglerová (2-ČR) – Prettiová (Braz.)
* bude se hrát i finále
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
12:00 | Ambrož (ČR) – Lassacher (3-Rak.)
12:00 | Klar (ČR) – Wieser (Rak.)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
10:30 | Novotná (1-ČR) – Radová (ČR)
10:30 | Drbalová (ČR) – Iftimeová (5-USA)
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | T. Tichý (1-ČR) – Köhler (ČR)
09:00 | Fencl (ČR) – Makovecky (-)
10:30 | Kotrba (ČR) – Hernandez Gerulewicz (USA)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Hubáčková (2-ČR) – Holubová (ČR)
09:00 | Kotaracová (ČR) – Adeniranová (7-USA)
10:30 | Dušková (4-ČR) – Przystaňská (Pol.)
10:30 | Klusáčková (ČR) – Čermáková (ČR)
* bude se hrát i finále
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
08:00 | Jendřejek (ČR) – Mikuš (11-SR)
08:00 | Průdek (2-ČR) – Bozzanga (It.)
09:30 | Drlík (ČR) – Dieac (Rum.)
11:00 | Lošák (ČR) – Slávik (SR)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Miškovská (7-ČR) – Šteinerová (SR)
14:00 | Gottvaldová (ČR) – Bissolottiová (4-It.)
15:30 | Šuláková (11-ČR) – Gašparíková (SR)
15:30 | Michalcová (9-ČR) – Blaškovičová (SR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Bojím se hlavně o Lindu. Brengle vždycky byla noční můrou českých hráček ...