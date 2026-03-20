Češi v akci, neděle 22. 3. Lehečka, Nosková a české duo na Masters. Šílený dvojboj Bartoně v Itálii
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 21. 3. | pátek 20. 3. | čtvrtek 19. 3. | středa 18. 3. | úterý 17. 3. | pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Lehečka jde do akce na Masters v Miami
Jiří Lehečka bude jediným českým zástupcem, který v neděli zasáhne do singlových bojů na prestižní tisícovce v Miami. Už postupem do třetího kola vyrovnal své maximum v tomto dějišti, takže bude proti Ethanovi Quinnovi usilovat o svůj nový nejlepší výsledek na floridském Masters.
Český tenista není v letošní sezoně v ideálním rozpoložení, kdežto jeho soupeř má momentálně na kontě už sedm vítězství v řadě. Američan po triumfu na velkém challengeru pokračuje v životní formě také v tomto týdnu Miami.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra muži | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra muži - 3. kolo •
16:00 | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Quinn (USA)
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
16:00 | Bouzková/Valentová (ČR) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
17:30 | Nosková/Šnajderová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (3-Kan./Braz.)
Bartoň a Kučmová o titul
Hynek Bartoň už se nějakou dobu pohybuje hlavně na challengerech a usiluje o vzestup mezi elitu a možnost startovat na grandslamech. V tomto týdnu ale působí na nejnižší úrovni na turnaji ITF M15 v Itálii, kde si v neděli zahraje o titul.
Jednadvacetiletý český talent bude útočit na svůj druhý kariérní triumf, ten jediný dosavadní slavil v roce 2022 na domácím podniku M25 v Pardubicích. Jeho protivníkem ve finálovém duelu bude domácí nasazená čtyřka Francesco Forti. Po finále by se měl rychle přesunout do zhruba 200 kilometrů vzdálené Neapole, kde odehraje první kolo na challengeru.
V Itálii si zahraje o trofej také Aneta Kučmová, ovšem ve čtyřhře a na o něco větší akci. Češku čeká deblové finále na úrovni W35 v San Gregoriu a o titul bude usilovat po boku Řekyně Sapfó Sakellaridiové.
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:00 | Kučmová/S. Sakellaridiová (2-ČR/Řec.) – Cavalléová/Zantedeschiová (1-Šp./It.)
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:30 | H. Bartoň (ČR) – Forti (4-It.)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Detiucová (ČR) – Tóthová (8-Maď.)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | H. Bartoň (2-ČR) – McDonald (Něm.)
ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paulson (ČR) – Molleker (7-Něm.)
12:30 | Vrbenský (ČR) – Jevsejev (4-Kaz.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Černý (ČR) – Kirkin (10-Tur.)
13:00 | Jermář (ČR) – Popovič (7-Srb.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šebestová (ČR) – Vlasselaerová (15-Belg.)
10:00 | Laboutková (13-ČR) – Bachmutkinová (Belg.)
14:30 | Bayerlová (ČR) – Barbulescuová (12-Rum.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Fajmonová (ČR) – Rozziová (It.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:30 | Jelínková (ČR) – Oyebogová Atangová (USA)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Cváčková (ČR) – Pljuščevová (-)
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Homola (16-ČR) – Pavia (It.)
14:00 | Hrazdil (4-ČR) – Stauffer (Švýc.)
ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Doskočil (11-ČR) – Pergola (It.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Pecák (ČR) – Tailleu (13-Fr.)
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Šmídová (7-ČR) – Ifodiová (Mol.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře