Češi v akci, neděle 26. 11. Nicod si na Kypru zahraje o další titul

24.11.

Siniaková vytvořila pár s Hunterovou

Kateřina Siniaková bude po ukončení spolupráce s Barborou Krejčíkovou hrát čtyřhru s Australankou Storm Hunterovou. Devětadvacetiletá Hunterová, která uzavřela sezonu na pozici deblové světové jedničky, to řekla australskému webu The Age. Obě tenistky by měly spolu nastoupit na lednovém Australian Open.