Češi v akci, neděle 8. 3. Menšík a Nosková se porvou o osmifinále na Masters v Kalifornii

DNES, 20:00
Linda Nosková a Jakub Menšík budou usilovat o postup do osmifinálové fáze na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík bude bojovat o osmifinále v Indian Wells (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Nosková a Menšík o osmifinále na Masters

Dva čeští tenisté budou v rámci nedělního programu usilovat o postup mezi nejlepší šestnáctku na prestižním turnaji kategorie Masters v Indian Wells. V kalifornské poušti nastoupí nasazení členové TOP 20 žebříčků Linda Nosková a Jakub Menšík a oba budou čelit velmi těžkému protivníkovi.

Nosková bude hrát s rozjetou rumunskou veteránkou Soranou Cirsteaovou, která prožívá zatím velmi povedenou poslední sezonu své kariéry a české tenistce nedávno na akci stejné kategorie v Dubaji uštědřila výprask. Menšík zase narazí na svého velmi neoblíbeného soupeře a španělskou naději Alejandra Davidoviche, s nímž prohrál poslední čtyři vzájemné souboje.

Další informace k těmto zápasům přineseme v neděli odpoledne v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženyPavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)

• Dvouhra muži - 3. kolo •
Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Siniakov (ČR) – Logé (Belg.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | D. Blažka (ČR) – Gavrilenko (-)

 

ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (13-ČR) – Langenaken (Belg.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Freiberg (ČR) – Nordquist (16-Švéd.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
1
PTP
07.03.2026 20:17
Fokina se Švajdou prohrával 0:5 a vyhrál 7/6 6/2, to Kubu čekají pěkné věci
Reagovat

