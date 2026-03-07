Češi v akci, neděle 8. 3. Menšík a Nosková se porvou o osmifinále na Masters v Kalifornii
Nosková a Menšík o osmifinále na Masters
Dva čeští tenisté budou v rámci nedělního programu usilovat o postup mezi nejlepší šestnáctku na prestižním turnaji kategorie Masters v Indian Wells. V kalifornské poušti nastoupí nasazení členové TOP 20 žebříčků Linda Nosková a Jakub Menšík a oba budou čelit velmi těžkému protivníkovi.
Nosková bude hrát s rozjetou rumunskou veteránkou Soranou Cirsteaovou, která prožívá zatím velmi povedenou poslední sezonu své kariéry a české tenistce nedávno na akci stejné kategorie v Dubaji uštědřila výprask. Menšík zase narazí na svého velmi neoblíbeného soupeře a španělskou naději Alejandra Davidoviche, s nímž prohrál poslední čtyři vzájemné souboje.
Další informace k těmto zápasům přineseme v neděli odpoledne v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Siniakov (ČR) – Logé (Belg.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | D. Blažka (ČR) – Gavrilenko (-)
ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (13-ČR) – Langenaken (Belg.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Freiberg (ČR) – Nordquist (16-Švéd.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
