Češi v akci, pátek 13. 3. Hvězdičky Kovačková a Žoldáková o semifinále, hrají i Kolář a Mrva
Čtyři naděje zabojují o semifinále
Kvarteto Čechů bude hrát v pátek čtvrtfinále dvouhry na různých úrovních. Na challengerech čekají boje o semifinále Zdeňka Koláře a Maxima Mrvu a oba mají velmi solidní šanci svůj pobyt na turnajích protáhnout. Kolář ve Rwandě i Mrva v Řecku totiž nastoupí ve čtvrtfinálové fázi proti nenasazeným protivníkům.
O účast mezi nejlepším kvartetem budou usilovat i finalistky čtyřhry na letošní juniorce Australian Open. Jana Kovačková na rozdíl od své sestry postoupila do čtvrtfinále v řeckém Heraklionu a její soupeřkou bude Rositsa Denčevová z Bulharska, jež rovněž prožila úspěšnou juniorskou kariéru.
Nastoupí také další talentovaná česká teenagerka Denisa Žoldáková v Egyptě. Ta si zahraje své druhé čtvrtfinále mezi dospělými a bude proti favorizované Federice Saccové útočit na nové osobní maximum na profesionální tour.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Carléová/Cavalléová (Arg./Šp.)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Kolář (5-ČR) – Jianu (Rum.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Nesterov (Bulh.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Denčevová (Bulh.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Aliceaová/M. Ngounoueová (USA)
ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:00 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Broom/Masur (1-Brit./Něm.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Saccová (6-It.)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Cortezová (2-Fr./Šp.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Fondriest/Potenza (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
