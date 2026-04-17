Češi v akci, pátek 17. 4. Muchová a Nosková proti těžké výzvě, konec hrozí i Macháčovi

Karolína Muchová a Linda Nosková absolvují velmi těžkou výzvu ve čtvrtfinále ve stuttgartské hale. Skončit v této fázi může i Tomáš Macháč v Barceloně a už neuspěl Vít Kopřiva v Mnichově. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o semifinále ve Stuttgartu (© Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Těžká výzva pro Muchovou i Noskovou

Dvě české tenistky se porvou o postup do semifinále na antukové pětistovce ve stuttgartské hale. Pokud obě zaznamenají vítězství, dojde v semifinálové fázi na ryze český souboj o postup do finále. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou však čeká v pátek velmi těžká výzva.

Muchová, která do čtvrtfinále postoupila po famózním obratu proti Elise Mertensové, vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou. S Američankou prohrála všech šest soubojů včetně dvou v této sezoně.

Nosková bude čelit favorizované Elině Svitolinové. Se světovou sedmičkou vyhrála oba předchozí souboje (Monterrey 2024 a skreč na Australian Open 2024), nicméně ukrajinská hvězda má letos fantastickou formu, která budí respekt. Nosková absolvuje své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu a zatím největší.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Svitolinová (4-Ukr.)
14:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Gauffová (2-USA)

 

Konec hrozí i Macháčovi a Kopřivovi

V roli favorita nebudou ani Tomáš Macháč a Vít Kopřiva na venkovních antukových pětistovkách na evropském kontinentu, takže jim stejně jako Muchové a Noskové hrozí konec právě ve čtvrtfinálové fázi.

Macháč těžil v osmifinále z odstoupení nasazené jedničky a domácí hvězdy Carlose Alcaraze a postoupil dál bez boje. Teď ho ale čeká nevyzpytatelný Andrej Rubljov. Ruský tenista si zatím v Barceloně vede velmi slušně a set nepovolil antukovému specialistovi Marianovi Navonemu ani Lorenzovi Sonegovi. Jediný předchozí souboj předloni v Miami vyhrál český tenista.

Kopřiva už v Mnichově předčil veškerá očekávání. U našich sousedů zvládl dvě třísetové bitvy, když po skalpu domácího outsidera Justina Engela předvedl vynikající obrat proti favorizovanému Lucianovi Darderimu. Také ve čtvrtfinále bude čelit italskému protivníkovi. A sice nasazené čtyřce Flaviovi Cobollimu.

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Rubljov (5-)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – González/Molteni (Arg.)

 

ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Cobolli (4-It.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 6:2

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (2-)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
19:30 | Bartoň (ČR) – Mmoh (USA)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Martincová (ČR) – Maristanyová (5-Šp.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Bulatovová/Lovričová (-/Slovin.) – Novaková/Šebestová (3-Slovin./ČR) / bez boje
14:00 | Hrunčáková/Sisková (1-SR/ČR) – Primoračová Pavičičová/Senicaová (Chorv./Slovin.)
16:00 | Laboutková/Vlčková (ČR) – McAdoová/Zaarová (2-USA/Švéd.)
* bude se hrát i semifinále

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Štruplová (4-ČR) – Wobkerová (Něm.)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Donald (ČR) – Erel (5-Tur.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Donald/Pawlak (ČR/Pol.) – Chopra/Johansson (1-USA/Švéd.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Zelinská/Zelníčková (1-/SR)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Nicod (ČR) – Sperle (Něm.)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Čtyřhra - semifinále •
Dong/Hewitt (Austr.) – Palán/Yap (ČR/Brit.) 6:3, 6:3

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Popová (5-Rum.) – Oliveriusová (14-ČR) 6:3, 6:0
Depešová (12-SR) – Levinská (ČR) 6:2, 6:0

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – čekají na soupeře

• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Bevizová/Farkašová (6-Maď./SR)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Mačej/Vrtílka (8-SR/ČR) – Savano/Vterkovskij (2-USA/Ukr.)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Šulcová (4-ČR) – Fennisová (1-Niz.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Havlíková (15-ČR) – Maierová (6-Rak.)
09:00 | Nantlová (ČR) – Gombáriková (7-SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Grasl/Klaunzner (1-Rak.)
13:00 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Hemetzberger/Hofer (6-Rak.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Daubnerová/Tekerová (5-SR/Maď.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Bretscherová/Kriesiová (1-Švýc.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
17.04.2026 11:50
Vítku zaber. Slupni toho makaróna, prosím
frenkie57
17.04.2026 11:56
Zatím je to opačně, Vitus projel první set. Asi málo kys.mravenčí.
pantera1
17.04.2026 12:23
Makarón je odolnej, bohužel .
frenkie57
17.04.2026 12:39
Njn, byla tam u Itala přeci jenom vyšší kvalita. Takže na úvod žádné překvapení, uvidíme co se bude dít dál.
tommr
17.04.2026 11:20
Muchová - jasná prohra č.7
Nosková - jasná prohra

Macháč - výhra
Kopřiva - výhra
Krisboy
17.04.2026 11:22
Tak to jsem vsadil dobře!
Petr_Fisk
17.04.2026 12:21
Pokud si vsadil přesně naopak tak ano...
Diabolique
17.04.2026 12:00
Ten Vitek zatim moc nevypada ...
misa
17.04.2026 09:55
Doufám, že Rybakina smete Kanaďanku z kurtu. Už včera Sonmez ji měla poslat pryč z turnaje, ale nevyužila vedení 5-1 ve třetím setu a třikrát nedopadávala zápas
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 10:00
žádný takový! Má velkou kliku, že bude chudák Leyla ztahaná jak lama, když se tam přetahovaly 3hodiny. Fantastický tenis btw. Sice lehké váhy, ale i tak
Krisboy
17.04.2026 11:14
Proč? Nemáš Leylu (nebo Leyluh...?) rád? Vždyť je tak roztomilá a hraje pěkný tenis...
misa
17.04.2026 12:01
Mám rád žebříček WTA :)
baba
17.04.2026 09:29
Tak já, přestože jsem od přírody spíše pesimistka pevně věřím ve dvě české výhry.
PTP
17.04.2026 02:29
https://www.instagram.com/reel/DWb9QnLiA4d/?igsh=cTlobWFhMDVqdHlm
Jannika Sinnerová je kus!
frenkie57
17.04.2026 05:36
Nejlepší je Velkomatka. Jsem se tak lekl, že jsem začal půl dne koktat.
Zrzka je opravdu kus a táké Srbka Djoko. Ale vlastně nikdo tam není ošklivý(kromě Velkomatky).
AI většinou dost přikrášluje.
BM_16
16.04.2026 22:16
Nehsem pesimistická.
Pevně věřím že Tomáš vyhraje nad labilním Rublovem, Vitek nad machrovaným Cobollim a Linda nad Svitolinou i kdyžlehkéto nebude.. Všichnimajíšancina výhru... a Karolína konečně prolomí prohry a zvítězí nad Coco... jen si musí věřit...
frenkie57
17.04.2026 05:39
Tomáš možná Rublíka zdolá, ale to bude dnes asi všechno, v další výhry moc nevěřím.
BM_16
17.04.2026 08:20
Proč jste všichni tak pesimisticky naložený...
Otmar
17.04.2026 08:35
Protože je lepší být příjemně překvapen než těžce zklamán, vycházím z realistické úvahy o výkonnosti a formě jednotlivých hráčů. Vyjímky potvrzují pravidlo.
Kreuz
17.04.2026 09:35
Mas to nejak popleteny, mezi optimismem a zklamanim neni vubec primy vztah, tebe bych si taky najmul jako mentalniho kouce
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 10:13
to jo, optimistou můžeš zůstat i po prohře
Kreuz
17.04.2026 11:22
Nebo treba negativni pesimista (jinymi slovy posera) neveri ze muchova vyhraje, pak je bitva a ona promarni deset mecbolu a on si stejne hodi masli
tenisman1233
16.04.2026 21:04
Nosková-61/39
Muchová-prohra 1:6 2:6
Macháč-kdo bude mít den
Kopřiva-prohra 10/90
Pavl/Rikl-25/75
Marečková/Škoch-jasná výhra
Alexandris
17.04.2026 05:41
Blaboly
BM_16
17.04.2026 08:21
Věřím ze vyhrajou všichni
PTP
16.04.2026 20:29
Bude to pěkný pokoukání, ladná atletická těla, procítěné dvojchyby, elegantní osušování obličeje potítkem...
Kapitan_Teplak
16.04.2026 20:23
Tak snad Muška uhraje víc než dvě hry jako posledně.
Diabolique
17.04.2026 01:39
Tomu se rika REALISTICKE FANDENI!
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 09:39
skorooptimistické
pantera1
17.04.2026 09:47
Takový tommring light .
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:02
Tady si pojďme pořádně zatommrovat, protože to asi bude hodně krutý pátek. VŠICHNI! POVINNĚ!
PTP
16.04.2026 20:09
Muška čeká na soupeřku, co tady chceš tommrovat?
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:10
A myslíš, že to nebude Gauff?
pantera1
16.04.2026 20:11
Ta to dnes tuty uhaluzí .
Tomas_Smid_fan
16.04.2026 20:27
poslušně hlásím, uhaluzeno!
pantera1
16.04.2026 20:10
Karo to neuhaluzí, Lindu to nebude bavit, Tomáš dostane křeče a Vítkovi selžou žahadla, líp to nesvedu .
PTP
16.04.2026 20:15
Všichni naši jasná výhra! Ale bohužel jen los před zápasem.
PTP
16.04.2026 20:32
Žádný hněv a žádná rvačka, jen pořádná tommrovačka!
frenkie57
16.04.2026 20:33
Lína se utopí v moři nepřesností s dřevěného zápěstí, Pupík si vybere den blbec, Tomovi prasknou všechny trenky a Vitus Titus Urtica bude žahat, seč mu silice bude stačit, ale nakonec se unaví a padne.
Snad to bude stačit.
