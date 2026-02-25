Češi v akci, pátek 27. 2. Bouzková o semifinále, česká jistota v Trnavě a Mrva na challengeru

Marie Bouzková bude usilovat o semifinálovou účast na pětistovce v mexické Méridě. Čtvrtfinále absolvuje také Maxim Mrva na challengeru ve Švýcarsku. Velmi bohatou českou stopu mají závěrečná kola v Trnavě, kde máme jistotu nejen české semifinalistky ve dvouhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Marie Bouzková bude bojovat o semifinále v Mexiku (© Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Bouzková se porve o semifinále, na soupeřku čeká

Marie Bouzková se pomalu může začít chystat na boj o semifinále na podniku WTA 500 v oblíbeném Mexiku. Česká tenistka patří v Méridě mezi kvarteto nejvýše nasazených a v úvodním kole měla volný los, přičemž pak si poradila s loňskou finalistkou Emilianou Arangovou, která jí musela v průběhu rozhodujícího setu skrečovat.

Na jméno soupeřky zatím jediná česká zástupkyně ve dvouhře čeká. Dozví se ho za pár hodin po skončení úvodní čtvrteční dvouhry mezi nasazenou sedmičkou Jessicou Bouzasovou ze Španělska a polskou nadějí Magdalenou Frechovou. Tento souboj startuje ve 21:00 našeho času.

 

WTA 500 MÉRIDA (Mexiko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | PREVIEW | Bouzková (4-ČR) – čeká na soupeřku

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Erjavecová/P. Udvardyová (Slovin./Maď.)

 

ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Bollipalli/Winegar (Indie/USA)

 

ATP CHALLENGER 75 LUGANO (Švýcarsko), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Mrva (ČR) – Piros (3-Maď.)

 

Jistá semifinalistka i finalistka v Trnavě

Velmi bohatou českou stopu mají závěrečná kola na větším podniku ITF v Trnavě, kde máme před startem pátečního programu jistotu české semifinalistky ve dvouhře a také českého zastoupení ve finále deblové soutěže.

Ve čtvrtfinále singlového turnaje se totiž střetnou mladá naděje Laura Samson s Anetou Laboutkovou. Bojovat bude i Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě už dvakrát triumfovala. Právě Samson s Havlíčkovou pak nastoupí i do semifinále čtyřhry a vyzvou Laboutkovou a její parťačku Anetu Kučmovou.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Samson (4-ČR)Laboutková (ČR)
11:00 | Havlíčková (ČR) – Leeová (2-USA)

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Lacasseová/Šebestová (4-Kan./ČR) – Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-)
14:00 | Havlíčková/Samson (3-ČR)Kučmová/Laboutková (2-ČR)

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Dayeon Back (2-Korea)

 

ITF M25 PSZCZYNA (Polsko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Wendelken (1-Brit.)

• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Kellovský/Sels (4-ČR/Niz.) – Hands/Wendelken (1-Brit.)
14:00 | Klimas/Kumstát (ČR) – Masur/Wallin (Něm./Švéd.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) – Samardzicová/Skopincevová (Švýc./-)

 

ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Fullanaová/Pavičičová (3-Braz./Chorv.)

 

ITF W15 MANACOR (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Slavíková (ČR) – Spinková (Brit.)

 

J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
08:00 | D. Vágner (ČR) – Dubreuil (Fr.)

 

J30 ABUJA (Nigérie), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Dudlová/Mohammedová (ČR/Nigérie) – H. Jang/J. Jang (Korea)

 

J30 TARTU (Estonsko), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
11:00 | Adamsonová/Havelková (2-Est./ČR) – Cabreraová Burnsová/J. Wang (3-Brit./Čína)

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Jančaříková/Padrnosová (2-ČR) – Akyolová/Gospodinovová (1-Tur./Bulh.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
