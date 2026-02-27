Češi v akci, pátek 27. 2. Velká šance Bouzkové na semifinále, česká jistota v Trnavě a Mrva na challengeru

VČERA, 20:00
Marie Bouzková bude usilovat o semifinálovou účast na pětistovce v mexické Méridě. Čtvrtfinále absolvuje také Maxim Mrva na challengeru ve Švýcarsku. Velmi bohatou českou stopu mají závěrečná kola v Trnavě, kde máme jistotu nejen české semifinalistky ve dvouhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Marie Bouzková bude bojovat o semifinále v Mexiku (© Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 26. 2.středa 25. 2. | úterý 24. 2. | pondělí 23. 2. | neděle 22. 2. | sobota 21. 2.

 

Bouzková se porve o semifinále

Marie Bouzková se pomalu může začít chystat na boj o semifinále na podniku WTA 500 v Mexiku. Česká tenistka patří v Méridě mezi kvarteto nejvýše nasazených a v úvodním kole měla volný los, přičemž pak si poradila s loňskou finalistkou Emilianou Arangovou, která jí musela v průběhu rozhodujícího setu skrečovat.

Na jméno soupeřky si musela jediná česká zástupkyně ve dvouhře počkat do čtvrtka. Ve čtvrtfinále nakonec vyzve Magdalenou Frechovou. S polskou nadějí se v minulosti utkala celkem třikrát, pokaždé došlo na rozhodující set a všechny předchozí souboje se uskutečnily v rámci sezony 2024. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková a bude v oblíbeném Mexiku favoritkou.

 

WTA 500 MÉRIDA (Mexiko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:00 | PREVIEW | Bouzková (4-ČR) – Frechová (Pol.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Erjavecová/P. Udvardyová (Slovin./Maď.)

 

ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Bollipalli/Winegar (Indie/USA)

 

ATP CHALLENGER 75 LUGANO (Švýcarsko), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Mrva (ČR) – Piros (3-Maď.)

 

Jistá semifinalistka i finalistka v Trnavě

Velmi bohatou českou stopu mají závěrečná kola na větším podniku ITF v Trnavě, kde máme před startem pátečního programu jistotu české semifinalistky ve dvouhře a také českého zastoupení ve finále deblové soutěže.

Ve čtvrtfinále singlového turnaje se totiž střetnou mladá naděje Laura Samson s Anetou Laboutkovou. Bojovat bude i Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě už dvakrát triumfovala. Právě Samson s Havlíčkovou pak nastoupí i do semifinále čtyřhry a vyzvou Laboutkovou a její parťačku Anetu Kučmovou.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Samson (4-ČR)Laboutková (ČR)
11:00 | Havlíčková (ČR) – Leeová (2-USA)

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Lacasseová/Šebestová (4-Kan./ČR) – Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-)
14:00 | Havlíčková/Samson (3-ČR)Kučmová/Laboutková (2-ČR)

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Dayeon Back (2-Korea)

 

ITF M25 PSZCZYNA (Polsko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Wendelken (1-Brit.)

• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Kellovský/Sels (4-ČR/Niz.) – Hands/Wendelken (1-Brit.)
14:00 | Klimas/Kumstát (ČR) – Masur/Wallin (Něm./Švéd.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) – Samardzicová/Skopincevová (Švýc./-)

 

ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Fullanaová/Pavičičová (3-Braz./Chorv.)

 

ITF W15 MANACOR (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Slavíková (ČR) – Spinková (Brit.)

 

J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
08:00 | D. Vágner (ČR) – Dubreuil (Fr.)

 

J30 ABUJA (Nigérie), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Dudlová/Mohammedová (ČR/Nigérie) – H. Jang/J. Jang (Korea)

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
15:00 | T. Tichý (ČR) – Ali Baig (1-Pák.)

 

J30 TARTU (Estonsko), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
11:00 | Adamsonová/Havelková (2-Est./ČR) – Cabreraová Burnsová/J. Wang (3-Brit./Čína)

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Jančaříková/Padrnosová (2-ČR) – Akyolová/Gospodinovová (1-Tur./Bulh.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

21
Mony
27.02.2026 15:07
Gratulace Lucce H.!
Dobrý skalp, Korejka vypadala hodně dobře, po 2.setu už jsem nevěřil.
Už Lucka dobíhá vláček kvaldy GS, kde se vezou Palicová,Knutson a Šišková ( Samson už ujela dřívějším )
Ještě víc těší, že konečně hraje a vyhrává Eliška Ticháčková.Tu ale ještě čeká hodně dřiny.
Reagovat
tommr
27.02.2026 15:17
Korejka? Lee je pokud vím z Northern Mariana Islands což je teritorium USA ...
Jinak ale souhlasím že hrála dobře. Já jsem jí už zaregistroval dřív když nedávno vyhrála spolu s Annou Siskovou debla na jedné stopětadvacítce ...
Reagovat
Mony
27.02.2026 15:21
No jo
Zase mi v hlavě něco přeskočilo
Reagovat
Mony
27.02.2026 15:23
Tak už vím! Spletl se soupeřkou Ticháčkové!
Reagovat
tommr
27.02.2026 15:05
Ještě bych si dovolil opravit redakci TP. Lucka Havlíčková postoupila už do semifinále. V Expreskách to máte špatně ...
Reagovat
tommr
27.02.2026 15:02
Lucka Havlíčková vydřela výhru nad turnajovou dvojkou po téměř čtyřhodinovém boji Zčásti si ale za to že se hrálo tak dlouho může sama protože zbytečně zahazovala brejkboly a gameboly ...
Reagovat
A211
27.02.2026 12:44
Gratulace k vítězství Lauře S. v zajímavém oblečení jen tak dál ať se dařísmile
Reagovat
bardunek666
27.02.2026 11:05
Maruška by to tam mohla vyhrát celé
Reagovat
frenkie57
27.02.2026 12:25
Maruška vyhrává jenom v Praze.
Reagovat
jih
27.02.2026 12:41
Reagovat
bardunek666
27.02.2026 13:42
Ale titul z milovaného Mexika by jí velmi slušel! :)
Reagovat
frenkie57
27.02.2026 13:49
To se nedá rozporovat.
Reagovat
PTP
27.02.2026 13:55
To se musí podporovat!
Reagovat
aligo
26.02.2026 20:57
Bouzková přeci nebude hrát dnes/zítra, nebo ano? Podle mě až z pátku na sobotu, nebo se pletu?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
26.02.2026 20:58
Počítá se to do pátečního programu v tenisovém světě. Za ty rok už bys tu praxi mohl znát
Reagovat
Ondřej.Jirásek
26.02.2026 20:58
roky
Reagovat
aligo
26.02.2026 21:03
Já to bral tak, že dnes je Češi v akci jakože čtvrtek/pátek a zítra vyjde Češi pátek/sobota.
Takže když bude Bouzková hrát až z pátku na sobotu a už dnes je o ní článek, tak to znamená, že zítra nebude i když bude reálně hrát a dneska je i když hrát vlastně nebude, nebo bude, ale až kdo ví kdy a před tím, než bude už ale bude vyšlý nový článek?
Jen se ptám. To je asi poprvé, co mi to dohromady nesedí
Nevím jestli ta moje polootázka dává smysl
Reagovat
Ondřej.Jirásek
26.02.2026 21:29
V titulku je jasně pátek, takže všechny zápasy z pátečního programu z celého světa
Reagovat
aligo
27.02.2026 04:57
Jo měl jsem nějaký výpadek systému, sorry
Reagovat
PTP
27.02.2026 11:50
Mezi ušima
Reagovat
aligo
27.02.2026 12:08
Samozřejmě, ten jsem měl na mysli
Reagovat

