Češi v akci, pátek 27. 2. Velká šance Bouzkové na semifinále, česká jistota v Trnavě a Mrva na challengeru
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 26. 2. | středa 25. 2. | úterý 24. 2. | pondělí 23. 2. | neděle 22. 2. | sobota 21. 2.
Bouzková se porve o semifinále
Marie Bouzková se pomalu může začít chystat na boj o semifinále na podniku WTA 500 v Mexiku. Česká tenistka patří v Méridě mezi kvarteto nejvýše nasazených a v úvodním kole měla volný los, přičemž pak si poradila s loňskou finalistkou Emilianou Arangovou, která jí musela v průběhu rozhodujícího setu skrečovat.
Na jméno soupeřky si musela jediná česká zástupkyně ve dvouhře počkat do čtvrtka. Ve čtvrtfinále nakonec vyzve Magdalenou Frechovou. S polskou nadějí se v minulosti utkala celkem třikrát, pokaždé došlo na rozhodující set a všechny předchozí souboje se uskutečnily v rámci sezony 2024. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková a bude v oblíbeném Mexiku favoritkou.
WTA 500 MÉRIDA (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:00 | PREVIEW | Bouzková (4-ČR) – Frechová (Pol.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Erjavecová/P. Udvardyová (Slovin./Maď.)
ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Bollipalli/Winegar (Indie/USA)
ATP CHALLENGER 75 LUGANO (Švýcarsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Mrva (ČR) – Piros (3-Maď.)
Jistá semifinalistka i finalistka v Trnavě
Velmi bohatou českou stopu mají závěrečná kola na větším podniku ITF v Trnavě, kde máme před startem pátečního programu jistotu české semifinalistky ve dvouhře a také českého zastoupení ve finále deblové soutěže.
Ve čtvrtfinále singlového turnaje se totiž střetnou mladá naděje Laura Samson s Anetou Laboutkovou. Bojovat bude i Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě už dvakrát triumfovala. Právě Samson s Havlíčkovou pak nastoupí i do semifinále čtyřhry a vyzvou Laboutkovou a její parťačku Anetu Kučmovou.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Samson (4-ČR) – Laboutková (ČR)
11:00 | Havlíčková (ČR) – Leeová (2-USA)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Lacasseová/Šebestová (4-Kan./ČR) – Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-)
14:00 | Havlíčková/Samson (3-ČR) – Kučmová/Laboutková (2-ČR)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Dayeon Back (2-Korea)
ITF M25 PSZCZYNA (Polsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Wendelken (1-Brit.)
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Kellovský/Sels (4-ČR/Niz.) – Hands/Wendelken (1-Brit.)
14:00 | Klimas/Kumstát (ČR) – Masur/Wallin (Něm./Švéd.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) – Samardzicová/Skopincevová (Švýc./-)
ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Fullanaová/Pavičičová (3-Braz./Chorv.)
ITF W15 MANACOR (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Slavíková (ČR) – Spinková (Brit.)
J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
08:00 | D. Vágner (ČR) – Dubreuil (Fr.)
J30 ABUJA (Nigérie), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Dudlová/Mohammedová (ČR/Nigérie) – H. Jang/J. Jang (Korea)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
15:00 | T. Tichý (ČR) – Ali Baig (1-Pák.)
J30 TARTU (Estonsko), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
11:00 | Adamsonová/Havelková (2-Est./ČR) – Cabreraová Burnsová/J. Wang (3-Brit./Čína)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Jančaříková/Padrnosová (2-ČR) – Akyolová/Gospodinovová (1-Tur./Bulh.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Dobrý skalp, Korejka vypadala hodně dobře, po 2.setu už jsem nevěřil.
Už Lucka dobíhá vláček kvaldy GS, kde se vezou Palicová,Knutson a Šišková ( Samson už ujela dřívějším )
Ještě víc těší, že konečně hraje a vyhrává Eliška Ticháčková.Tu ale ještě čeká hodně dřiny.
Jinak ale souhlasím že hrála dobře. Já jsem jí už zaregistroval dřív když nedávno vyhrála spolu s Annou Siskovou debla na jedné stopětadvacítce ...
Zase mi v hlavě něco přeskočilo
Takže když bude Bouzková hrát až z pátku na sobotu a už dnes je o ní článek, tak to znamená, že zítra nebude i když bude reálně hrát a dneska je i když hrát vlastně nebude, nebo bude, ale až kdo ví kdy a před tím, než bude už ale bude vyšlý nový článek?
Jen se ptám. To je asi poprvé, co mi to dohromady nesedí
Nevím jestli ta moje polootázka dává smysl