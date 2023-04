Češi v akci, pátek 28. 4. Krejčíková v Madridu prošla do třetího kola, hrát bude ještě Bouzková

Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do hlavní soutěže na prestižním podniku ve španělském Madridu a postoupila do třetího kola, představí se ještě Marie Bouzková. Zdeněk Kolář zvládl čtvrtfinále na challengeru v Ostravě, do akce půjde také Jiří Veselý. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.