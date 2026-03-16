Češi v akci, pondělí 16. 3. Trio nadějí na Masters. Havlíčková slaví, hrají i Valdmannová a Forejtek
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters
Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková měly rozehrát prestižní tisícovku v Miami už v neděli, jenže počasí zhatilo celý program a pořádně zkomplikovalo letošní turnaj hned v samotném úvodu. Obě Češky by se měly na kurt dostat v pondělí a budou plnit roli favoritky proti domácím tenistkám. Fruhvirtová se utká s Madison Brengleovou a Bartůňková s Caroline Dolehideovou.
Začne i Dalibor Svrčina. Jediného českého zástupce v kvalifikaci mužské dvouhry prověří Daniel Mérida. Španělskému mladíkovi může oplatit porážku z jediného předchozího vzájemného duelu, který se uskutečnil v kvalifikaci loňského US Open.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
19:30 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
21:00 | Svrčina (14-ČR) – Mérida (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – De Jong/Houkes (Niz.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Negritu (5-Něm.) – Vrbenský (11-ČR) 6:3, 6:1
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Černý (ČR) – Fiorentini (It.) 6:7 (4:7), 6:1, 6:3
Havlíčková a Valdmannová zabojují o hlavní soutěž
Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová hrají ve slovinském Mariboru svůj první turnaj po vystoupení na začátku března v Trnavě, kde obě ztroskotaly na raketě Darji Snigurové. Zatímco Valdmannová dohrála už v prvním kole po výprasku 0:6 a 0:6, Havlíčková padla s Ukrajinkou až ve čtvrtfinále, vzdorovala mnohem víc a potvrdila solidní formu.
V Mariboru si obě mladé české tenistky musí zajistit místo v hlavní soutěži. Coby jedny z nejvýše nasazených měly v prvním kole kvalifikačních bojů volno, nicméně finále kvalifikace se nevyhnou. Obě by ale měly své utkání zvládnout. Havlíčková bude plnit roli favoritky proti Nizozemce Anouck Vranckenové Peetersové a Valdmannová by měla vyhrát duel s Tessou Johannou Brockmannovou z Německa.
Pokud uspějí, doplní v hlavní fázi krajanky Lauru Samson, Gabrielu Knutsonovou a Annu Siskovou.
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Havlíčková (3-ČR) – Vranckenová Peetersová (12-Niz.) 6:4, 6:1
14:00 | Valdmannová (8-ČR) – Brockmannová (9-Něm.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
* bude se hrát i 2. kolo
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Řeček (13-ČR) – Hermann (Nor.) 6:1, 6:3
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Bartoň (1-ČR) – Pergola (It.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (14-ČR) – Doleys (Rak.)
J500 GASPAR (Brazílie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Švíglerová (ČR) – Ratekeová Da Silvaová (Braz.)
J300 VILLENA (Španělsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | Krejčí (ČR) – Da Rosa Castro (Portug.)
11:00 | Psota (ČR) – Leal (Portug.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | L. Slaměníková (ČR) – Hirschiová (Austr.)
14:00 | Hrdinová (ČR) – Fernándezová Rincónová (Mex.)
14:00 | Zajíčková (ČR) – Monlleóvá (Šp.)
14:00 | S. Marešová (ČR) – Kostecká (Pol.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:30 | Moxon/Psota (Brit./ČR) – Cado/Ramis (Fr./Šp.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:00 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Andronicouová/Marinová (Kypr/It.)
17:00 | Kochtaová/S. Marešová (Něm./ČR) – Cairolsová/Valbuenaová (Šp.)
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Ambrož (ČR) – Lassacher (Rak.) 3:6, 6:3, 6:1
Duda (ČR) – Schnell (Rak.) 6:0, 6:3
Stanczyk (1-Pol.) – Rousek (ČR) 6:3, 6:4
12:00 | Zapský (ČR) – Lita (Něm.)
12:00 | Janoušek (ČR) – Čukanov (3-Ukr.)
12:00 | M. Novák (ČR) – Godart (Fr.)
13:30 | Brückner (ČR) – Pescosolido (It.)
13:30 | Rakouš (ČR) – Wieser (Rak.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Lackiová (7-Švéd.) – Těhníková (ČR) 7:6 (7:4), 6:4
Halamová (ČR) – Miljkovicová (Rak.) 6:4, 6:3
Chánová (ČR) – Langášová (ČR) 6:4, 2:6, 6:4
Meszárošová (ČR) – Koryševová (1-Kaz.) 6:4, 6:3
N. Iraholaová (ČR) – Fialová (ČR) 7:5, 3:6, 6:4
Slavíková (3-ČR) – Foldová (ČR) 6:3, 6:2
Šulcová (ČR) – Radová (ČR) 6:4, 3:0 / skreč
13:30 | Bervidová (ČR) – K. Štěpánková (4-ČR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | Janoušek/Rousek (ČR) – M. Novák/Perutka (ČR)
17:00 | Černovický/Rat (2-ČR) – Fricke/Lita (Něm.)
18:00 | Brückner/T. Tichý (ČR) – Lassacher/Schnell (Rak.)
18:30 | Ambrož/D. Soukup (ČR) – Čukanov/Stanczyk (1-Ukr./Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Chánová/N. Iraholaová (ČR) – Ehrenbergerová/Lackiová (4-ČR/Švéd.)
15:00 | Foldová/Havlíková (ČR) – Benáčková/Meszárošová (ČR)
15:30 | Klusáčková/Krejčíková (ČR) – Fialová/Halfarová (ČR)
16:30 | Slavíková/Těhníková (3-ČR) – Dušková/Iftimeová (ČR/USA)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Tsekouraová (Řec.) – Navrátilová (3-ČR) 6:2, 7:6 (7:4)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Sinescu (Rum.) – Vokroj (ČR) 6:1, 6:4
Jendřejek (ČR) – Veselov (Ukr.) 6:0, 6:2
Horský (ČR) – Kren (Rak.) 6:4, 6:2
12:30 | Bláha (ČR) – Turóci (SR)
Rus Apan (Rum.) – Drlík (ČR) 3:2 / skreč
12:30 | Jan Svoboda (ČR) – Szabo (Rum.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Reifová (ČR) – Matysiaková (Pol.) 6:1, 6:1
Kotovská (USA) – B. Blažková (ČR) 6:1, 2:6, 6:2
14:00 | Michalcová (ČR) – Kuriláková (SR)
15:30 | Šuláková (ČR) – Moussaová (SR)
17:00 | Karšňáková (ČR) – Červenková (SR)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | Průdek/Jan Svoboda (ČR) – Glos/Mikuš (SR)
18:30 | Bláha/Vokroj (ČR) – Bozzanga/Kolodžej (It./SR)
18:30 | Horský/Jendřejek (ČR) – Čierny/Turóci (SR)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
20:00 | Gottvaldová/Miškovská (ČR) – Byšenková/Šuláková (Ukr./ČR)
J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
17:30 | Dragounová (ČR) – Serranová Garibayová (6-Mex.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Nikola - Golubic 6:4 7:5
Nikola - Li 6:4 1:6 6:4
Nikola - Sabalenka 6:4 0:6 7:5
Birell, Golubic, E. Andreeva, Sramkova, Gibson, Trevisan, Sasnovic, Juvan, Lepcenko, Brengle, Andreescu, Volynets, Vekic, Sun...
Niky - muze to byt tezky hned v uvodu... ale uvidime.
Linda - celkem uchazejici...
Let me dream ...
Valentová - Q (R2 Shnaider)
Viďmatová - Jacquemont (R2 Bouzková)
Siniaková - Osorio (R2 Muchová)
Zhang - Cirstea (R2 Nosková)
Potenciální cesta Noskové do finále: Zhang/Cirstea, Mertens, Gauff, Anisimova, Swiatek
Linda Nosková skončí nejpozději v osmifinále na Gauff ...