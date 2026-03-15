Češi v akci, pondělí 16. 3. Trio nadějí na Masters. Hrají i Havlíčková, Valdmannová a Forejtek

Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Dalibor Svrčina vstoupí do kvalifikačních bojů na Masters v Miami. Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová se porvou o místo v hlavní soutěži na větším podniku ITF ve slovinském Mariboru. Jonáš Forejtek zahájí své působení na challengeru v Chorvatsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Trio nadějí na Masters

Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková měly rozehrát prestižní tisícovku v Miami už v neděli, jenže počasí zhatilo celý program a pořádně zkomplikovalo letošní turnaj hned v samotném úvodu. Obě Češky by se měly na kurt dostat v pondělí a budou plnit roli favoritky proti domácím tenistkám. Fruhvirtová se utká s Madison Brengleovou a Bartůňková s Caroline Dolehideovou.

Začne i Dalibor Svrčina. Jediného českého zástupce v kvalifikaci mužské dvouhry prověří Daniel Mérida. Španělskému mladíkovi může oplatit porážku z jediného předchozího vzájemného duelu, který se uskutečnil v kvalifikaci loňského US Open.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
19:30 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)

• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
21:00 | Svrčina (14-ČR) – Mérida (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – De Jong/Houkes (Niz.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Vrbenský (11-ČR) – Negritu (5-Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – Fiorentini (It.)

 

Havlíčková a Valdmannová zabojují o hlavní soutěž

Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová hrají ve slovinském Mariboru svůj první turnaj po vystoupení na začátku března v Trnavě, kde obě ztroskotaly na raketě Darji Snigurové. Zatímco Valdmannová dohrála už v prvním kole po výprasku 0:6 a 0:6, Havlíčková padla s Ukrajinkou až ve čtvrtfinále, vzdorovala mnohem víc a potvrdila solidní formu.

V Mariboru si obě mladé české tenistky musí zajistit místo v hlavní soutěži. Coby jedny z nejvýše nasazených měly v prvním kole kvalifikačních bojů volno, nicméně finále kvalifikace se nevyhnou. Obě by ale měly své utkání zvládnout. Havlíčková bude plnit roli favoritky proti Nizozemce Anouck Vranckenové Peetersové a Valdmannová by měla vyhrát duel s Tessou Johannou Brockmannovou z Německa.

Pokud uspějí, doplní v hlavní fázi krajanky Lauru Samson, Gabrielu Knutsonovou a Annu Siskovou.

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Havlíčková (3-ČR) – Vranckenová Peetersová (12-Niz.)
14:00 | Valdmannová (8-ČR) – Brockmannová (9-Něm.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
* bude se hrát i 2. kolo

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Řeček (13-ČR) – Hermann (Nor.)

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Bartoň (1-ČR) – Pergola (It.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (14-ČR) – Doleys (Rak.)

 

J500 GASPAR (Brazílie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Švíglerová (ČR) – Ratekeová Da Silvaová (Braz.)

 

J300 VILLENA (Španělsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | Krejčí (ČR) – Da Rosa Castro (Portug.)
11:00 | Psota (ČR) – Leal (Portug.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | L. Slaměníková (ČR) – Hirschiová (Austr.)
14:00 | Hrdinová (ČR) – Fernándezová Rincónová (Mex.)
14:00 | Zajíčková (ČR) – Monlleóvá (Šp.)
14:00 | S. Marešová (ČR) – Kostecká (Pol.)

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Ambrož (ČR) – Lassacher (Rak.)
10:30 | Duda (ČR) – Schnell (Rak.)
10:30 | Rousek (ČR) – Stanczyk (1-Pol.)
12:00 | Zapský (ČR) – Lita (Něm.)
12:00 | Janoušek (ČR) – Čukanov (3-Ukr.)
12:00 | M. Novák (ČR) – Godart (Fr.)
13:30 | Brückner (ČR) – Pescosolido (It.)
13:30 | Rakouš (ČR) – Wieser (Rak.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Těhníková (ČR) – Lackiová (7-Švéd.)
09:00 | Halamová (ČR) – Miljkovicová (Rak.)
09:00 | Chánová (ČR)Langášová (ČR)
09:00 | Meszárošová (ČR) – Koryševová (1-Kaz.)
10:30 | N. Iraholaová (ČR)Fialová (ČR)
10:30 | Slavíková (3-ČR)Foldová (ČR)
10:30 | Šulcová (ČR)Radová (ČR)
13:30 | Bervidová (ČR)K. Štěpánková (4-ČR)

 

J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
08:30 | Navrátilová (3-ČR) – Tsekouraová (Řec.)

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | Vokroj (ČR) – Sinescu (Rum.)
11:00 | Jendřejek (ČR) – Veselov (Ukr.)
11:00 | Horský (ČR) – Kren (Rak.)
12:30 | Bláha (ČR) – Turóci (SR)
12:30 | Drlík (ČR) – Rus Apan (Rum.)
12:30 | Jan Svoboda (ČR) – Szabo (Rum.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
08:00 | Reifová (ČR) – Matysiaková (Pol.)
09:30 | B. Blažková (ČR) – Kotovská (USA)
14:00 | Michalcová (ČR) – Kuriláková (SR)
15:30 | Šuláková (ČR) – Moussaová (SR)
17:00 | Karšňáková (ČR) – Červenková (SR)

 

J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
17:30 | Dragounová (ČR) – Serranová Garibayová (6-Mex.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Preview.lover
15.03.2026 20:38
Bejlek - Q (R2 Osaka)
Valentová - Q (R2 Shnaider)
Viďmatová - Jacquemont (R2 Bouzková)
Siniaková - Osorio (R2 Muchová)
Zhang - Cirstea (R2 Nosková)
Preview.lover
15.03.2026 20:42
Potenciální cesta Muchové do finále: Siniaková/Osorio, Tauson, Swiatek/Eala, Mboko/Andreeva, Gauff
Potenciální cesta Noskové do finále: Zhang/Cirstea, Mertens, Gauff, Anisimova, Swiatek
tommr
15.03.2026 22:22
Karolína Muchová skončí nejpozději v osmifinále na Swiatek ...
Linda Nosková skončí nejpozději v osmifinále na Gauff ...
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 22:44
třeba se Eala proti Švjontek zase hecne.
tommr
15.03.2026 23:59
to by od ní bylo moc hezký ale je to bohužel čirá utopie. Swiatek vypadne až s Gauff ...
GaelM
15.03.2026 20:59
Katka se teda vůbec nešetří. Doufám, že nejpozději s Muškou v singlu skončí, jinak si zase něco udělá
EllNino
15.03.2026 21:02
Ty jsi pacient :)))
tommr
15.03.2026 22:26
má ale pravdu. Copak jsi neviděl jak Katka vypadala po třech výhrách v Indian Wells? V Miami už bude navíc nastupovat načnutá a může se odrovnat už v prvním kole proti Osorio což bude stoprocentně tříhodinová bitva ...
