Češi v akci, pondělí 25. 5. Jedničky Muchová a Lehečka vstoupí do French Open

Karolína Muchová a Jiří Lehečka odehrají první kolo na grandslamovém French Open a oba budou v areálu Rolanda Garrose plnit roli jednoznačného favorita. Martin Krumich vstoupí do challengeru v Košicích. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová zahájí své působení na French Open

Češi v akci (probíhající turnaje)

Muchová a Lehečka rozehrají French Open

Oproti nedělnímu programu bude ten pondělní z pohledu českého fanouška podstatně chudší. V areálu Rolanda Garrose totiž odehrají úvodní kolo dvouhry pouze dva čeští zástupci. A to české žebříčkové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.

Finalistka ročníku 2023 Muchová loni i kvůli zdravotnímu problému ztroskotala na pařížské antuce hned v prvním kole. Tentokrát by ale měla roli favoritky naprosto s přehledem zvládnout. Její soupeřkou bude Anastasija Zacharovová, která figuruje až na 79. místě světového hodnocení.

Jednoznačným favoritem bude také Lehečka, i když jeho úvodní zkouška je možná o něco těžší. Finalista nedávného Masters v Miami se utká se zkušeným veteránem Pablem Carreňem. Proti Španělovi by zaváhat neměl, nicméně v jediném předchozím souboji letos na betonu v Dubaji zvítězil ve dvou těsných setech a mohl by mít potíže i v Paříži.

Více informací přineseme v pondělním preview.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo •
16:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)

• Dvouhra muži - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Stricker (Švýc.)

 

ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Bayerlová (16-ČR) – M. S. Popaová (5-Rum.)

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Čížek (2-ČR)Fidler (ČR)
11:30 | Novotný (ČR) – Jovanovič (5-Č. Hora)
13:00 | Vrtílka (ČR) – Bataljin (4-Austr.)

 

ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | O. Horák (10-ČR) – Garavi (Šp.)
* bude se hrát i finále

 

ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Kopřivová (ČR) – Bordásová (Maď.)
14:30 | Slavíková (2-ČR) – Drameová (Slovin.)

 

J100 SOBOTA (Polsko), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:30 | Palečková (ČR) – Mrozkowiaková (Pol.)

 

J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Zapský (6-ČR)Dufek (ČR)
09:00 | M. Novák (3-ČR)Rakouš (ČR)
10:30 | Luxa (1-ČR) – De Anton Benito (Šp.)
10:30 | Fencl (ČR) – Modali (Něm.)
10:30 | Jos. Svoboda (2-ČR)K. Štěpánek (ČR)
10:30 | Ambrož (ČR)Motal (ČR)
10:30 | T. Tichý (7-ČR)Sirotek (ČR)
12:00 | Perutka (ČR) – Vente (Niz.)
12:00 | Köhler (ČR) – Sala (Švýc.)
12:00 | Jourdren (5-ČR) – Korolenko (-)
12:00 | Brückner (4-ČR) – Wieser (Rak.)
12:00 | Žiška (ČR) – Sarnowski (Irsko)
13:30 | Vymazal (ČR)Jan Svoboda (ČR)
13:30 | Jaroš (ČR) – Suryana (8-Indon.)
15:00 | Drlík (ČR)A. Štěpánek (ČR)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Dudlová (ČR) – Saina Jayesh Vaidya (2-Sin.)
09:00 | Šedivá (1-ČR)Novotná (ČR)
09:00 | B. Marešová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
10:30 | Benáčková (6-ČR)Kovářová (ČR)
12:00 | Sejvalová (ČR) – Havlatová (USA)
13:30 | Graltonová (ČR)Halfarová (ČR)
13:30 | Dari Dušková (ČR) – Luchettiová (It.)
13:30 | N. Iraholaová (8-ČR)Pírková (ČR)
13:30 | Bidziliaová (ČR)Vávrová (ČR)
15:00 | Vokrojová (7-ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
15:00 | Meszárošová (5-ČR)Havlíková (ČR)
15:00 | Nantlová (ČR)Miškovská (ČR)
15:00 | T. Růžičková (4-ČR)Gottvaldová (ČR)
15:00 | Jelínková (ČR)Hubáčková (ČR)
16:30 | Karšňáková (ČR)Michalcová (ČR)
16:30 | Klusáčková (ČR) – Suchovská (3-Austr.)

 

J30 KAMPALA (Uganda), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Šubert (ČR) – Agenoga (Uganda)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Přidat komentář
Dobry-den
24.05.2026 20:57
České jedničky to zvládnou.

Muška 7:5 6:2
Jirka 7:6 6:4 6:7 6:3
Mantra
24.05.2026 21:03
ještě prosím tě čísla na středeční sportku
com
24.05.2026 20:07
oba budou v areálu Rolanda Garrose plnit roli jednoznačného favorita žádný peklo ani nocni mura jo

smile Tak tady vidím velký špatný smile
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 21:17
se nepíše, jestli roli splní
