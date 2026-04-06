Češi v akci, pondělí 6. 4. Lehečka a Macháč na Masters, Šalková české řady nerozšířila
Češi v akci (probíhající turnaje)
Lehečka a Macháč hrají první kolo na Masters
Dva čeští tenisté vstoupí v pondělí do prestižního podniku Masters v Monte Carlu. Své působení v singlovém turnaji začnou na první letošní antukové tisícovce Jiří Lehečka, který se jako jediný z Čechů vešel mezi nasazené, a Tomáš Macháč.
Lehečka dorazil po senzační finálové účasti na Masters v Miami a bude plnit roli jednoznačného favorita. Rodák z Mladé Boleslavi nastoupí v úvodním kole proti kvalifikantovi Emiliovi Navovi ze Spojených států. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.
Také Macháč bude favoritem, ale ne tak výrazným. Po vynikajícím lednu, během něhož ovládl Adelaide a nebyl daleko od osmifinále na Australian Open, se mu totiž i kvůli zdravotním problémům přestalo dařit. Z posledních šesti zápasů vyhrál jen jeden a do antukového jara vstoupil porážkou v Marrákeši s pozdějším šampionem Rafaelem Jódarem. V Monte Carlu ho čeká Daniel Altmaier, s nímž vyhrál oba předchozí duely.
ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Nava (USA)
14:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.)
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Panovová/F. Wu (2-/Tchaj-wan)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Volynetsová (1-USA) – Šalková (7-ČR) 3:6, 6:2, 6:4
WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Martinsová/Samson (Braz./ČR) – Selechmetěvová/Waltertová (-/Švýc.)
ATP CHALLENGER 75 SARASOTA (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Bartoň (ČR) – Krueger (USA)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Kučmová (2-ČR) – Bachmutkinová (13-Belg.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Pulchartová (ČR) – Giordanová (7-It.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | A. Kovačková (4-ČR) – Gaspariniová (It.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Blažka (ČR) – Guarducci (10-It.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Slavíková (10-ČR) – Rothensteinerová (Rak.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
14:30 | Benešová (ČR) – Pieroniová (16-It.)
ITF W15 BONITA SPRINGS (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:30 | Stryková (ČR) – Jaraová (6-USA)
20:00 | A. Dvořáčková (11-ČR) – Björková (Švéd.)
J500 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | S. Marešová (ČR) – Kuzněcovová (-)
12:30 | Švíglerová (ČR) – Elgerbyová (Egypt)
12:30 | Zajíčková (ČR) – Yakubuová (Nigérie)
J100 ALICANTE (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:30 | J. Jiráková (ČR) – A. Fernándezová (Šp.)
J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:00 | Krejčí (1-ČR) – Ben Youssef (Tun.)
J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Papavasiliu (ČR) – Aire (Lot.)
J60 TACARIGUA (Trinidad a Tobago), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | N. Moravec (2-ČR) – Berger (USA)
J60 PAOLA (Malta), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Dufková (ČR) – Andreiová (Rum.)
J30 GABORONE (Botswana), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | L. Koutová (3-ČR) – Zibowaová (Zim.)
14:00 | V. Koutová (6-ČR) – Sigasaová (JAR)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Jančaříková (11-ČR) – Sedláková (SR)
13:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Fabbriová (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Ne že bych to Tommymu nepřál, ale chudák Burruchaga tam pak seděl jak zařezaný. Přeju mu úspěch na nějakém větším turnaji teď, když nebude hrát proti našim.
aby furt nedělal vepře...