Češi v akci, pondělí 6. 4. Lehečka a Macháč na Masters, Šalková české řady nerozšířila

VČERA, 20:00
Aktuality
Jiří Lehečka a Tomáš Macháč absolvují první kolo dvouhry na antukovém Masters v Monte Carlu. Dominika Šalková si místo v hlavní soutěži na pětistovce v linecké hale nezajistila a krajanky Karolínu Plíškovou a Sáru Bejlek nedoplnila. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jiří Lehečka rozehraje dvouhru na Masters v Monte Carlu (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 5. 4. | sobota 4. 4.

 

Lehečka a Macháč hrají první kolo na Masters

Dva čeští tenisté vstoupí v pondělí do prestižního podniku Masters v Monte Carlu. Své působení v singlovém turnaji začnou na první letošní antukové tisícovce Jiří Lehečka, který se jako jediný z Čechů vešel mezi nasazené, a Tomáš Macháč.

Lehečka dorazil po senzační finálové účasti na Masters v Miami a bude plnit roli jednoznačného favorita. Rodák z Mladé Boleslavi nastoupí v úvodním kole proti kvalifikantovi Emiliovi Navovi ze Spojených států. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Také Macháč bude favoritem, ale ne tak výrazným. Po vynikajícím lednu, během něhož ovládl Adelaide a nebyl daleko od osmifinále na Australian Open, se mu totiž i kvůli zdravotním problémům přestalo dařit. Z posledních šesti zápasů vyhrál jen jeden a do antukového jara vstoupil porážkou v Marrákeši s pozdějším šampionem Rafaelem Jódarem. V Monte Carlu ho čeká Daniel Altmaier, s nímž vyhrál oba předchozí duely.

 

ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Nava (USA)
14:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.)

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Panovová/F. Wu (2-/Tchaj-wan)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Volynetsová (1-USA) – Šalková (7-ČR) 3:6, 6:2, 6:4

 

WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Martinsová/Samson (Braz./ČR) – Selechmetěvová/Waltertová (-/Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 75 SARASOTA (USA), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Bartoň (ČR) – Krueger (USA)

 

ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Kučmová (2-ČR) – Bachmutkinová (13-Belg.)

 

ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Pulchartová (ČR) – Giordanová (7-It.)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | A. Kovačková (4-ČR) – Gaspariniová (It.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Blažka (ČR) – Guarducci (10-It.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Slavíková (10-ČR) – Rothensteinerová (Rak.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
14:30 | Benešová (ČR) – Pieroniová (16-It.)

 

ITF W15 BONITA SPRINGS (USA), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:30 | Stryková (ČR) – Jaraová (6-USA)
20:00 | A. Dvořáčková (11-ČR) – Björková (Švéd.)

 

J500 KÁHIRA (Egypt), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | S. Marešová (ČR) – Kuzněcovová (-)
12:30 | Švíglerová (ČR) – Elgerbyová (Egypt)
12:30 | Zajíčková (ČR) – Yakubuová (Nigérie)

 

J100 ALICANTE (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:30 | J. Jiráková (ČR) – A. Fernándezová (Šp.)

 

J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:00 | Krejčí (1-ČR) – Ben Youssef (Tun.)

 

J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Papavasiliu (ČR) – Aire (Lot.)

 

J60 TACARIGUA (Trinidad a Tobago), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | N. Moravec (2-ČR) – Berger (USA)

 

J60 PAOLA (Malta), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Dufková (ČR) – Andreiová (Rum.)

 

J30 GABORONE (Botswana), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | L. Koutová (3-ČR) – Zibowaová (Zim.)
14:00 | V. Koutová (6-ČR) – Sigasaová (JAR)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Jančaříková (11-ČR) – Sedláková (SR)
13:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Fabbriová (It.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
subaru
06.04.2026 13:26
No Dominika to asi do stovky nikdy nebude, Linda také ne. Na Nikola uvidíme, ale také to nevidím.
Reagovat
tommr
06.04.2026 15:02
Dominika nehraje špatně ale je strašně zbrklá hlavně když jde o důležitý míče. To se už jen těžko odnaučí ...
Reagovat
com
06.04.2026 08:11
Reagovat
pantera1
06.04.2026 09:35
U tebe bych to čekala trošku jinak .
Při barvení vajíček poblinkal mě zajíček. Zajdo, zajdo ty jsi prase, ale zítra zajdi zase. Poblinkáš mě maličko a dostaneš vajíčko .
Reagovat
frenkie57
06.04.2026 09:40
Reagovat
frenkie57
06.04.2026 09:41
A jak si spokojena s Tommym? V Houstonu to zvládl, ale měl namále.
Reagovat
pantera1
06.04.2026 09:46
No paráda, ale nemá ani malý článek. Teď na to koukám. Ani s Maršmelounem to nevypadalo . On má hodně ty zápasy takový vypjatý, včera jsem byla v práci, takže jsem klasický vytuhla. Ale proto vyhrál .
Reagovat
pantera1
06.04.2026 09:49
Maruška se nakonec taky protrápila k titulu, jsem to říkala, že bylo v Bogotě dobře nalajnováno
Reagovat
frenkie57
06.04.2026 10:25
Po prvním setu s tím promarněným TB jsme se tady všíchni chytali za hlavu a mocně jsme nadávali, ale Maruška se kupodivu vzchopila a zabojovala.
Reagovat
pantera1
06.04.2026 10:28
Na to jsem neměla sílu, volila jsem něco míň madochistickýho pomodlit, zbičovat a spát .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 10:04
já jsem jim přál TB Burruchaga hrál ve 2. a 3.setu výborně až skvěle, ale pak se lekl vítězství a prohrál ze 3.MB
Ne že bych to Tommymu nepřál, ale chudák Burruchaga tam pak seděl jak zařezaný. Přeju mu úspěch na nějakém větším turnaji teď, když nebude hrát proti našim.
Reagovat
frenkie57
06.04.2026 10:23
No, nedivím se mu, prohrát ze tří mečbolů finále, to musí být strašný pocit. A co teprv takovej Fokina, ten prohrál snad pět finále v řadě a stále zatím marně čeká na svůj první titul.
Reagovat
PTP
06.04.2026 10:33
Ani do DC ho nechtějí, ještě že se vždycky odreaguje na Menšíkovi
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 11:01
já doufám, že Kuba už se příště vzepře,
aby furt nedělal vepře...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 11:04
Fokynova mizérie mě nijak netrápí. Je to ruský mešuge.
Reagovat
hanz
05.04.2026 21:51
Šalková si smlsla na legínářce, ničitelce Kvitky...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 23:23
tetka od plotny
Reagovat
PTP
05.04.2026 20:45
Tvl bacha Jirko, ten Nava porazil Goffina v kvalifikaci!
Reagovat
tenisman1233
05.04.2026 21:48
Goffin ale hraje poslední měsíce bídu.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist