Češi v akci, sobota 11. 7. Muchová vyzve Noskovou! Finále Wimbledonu hrají čtyři naděje
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 10. 7. | čtvrtek 9. 7. | středa 8. 7. | úterý 7. 7. | pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.
České finále ve Wimbledonu, o titul i dvě juniorky
Karolína Muchová a Linda Nosková si to v sobotu rozdají o titul ve Wimbledonu a vítězka se stane zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Šance jsou na obou stranách vyrovnané a zkušenější Muchová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.
Zatímco Noskovou čeká největší finále v kariéře, Muchová už si boj o titul na grandslamu jednou vyzkoušela, když na French Open 2023 podlehla po těsném průběhu Ize Šwiatekové. Obě Češky mají ve finálových zápasech negativní bilanci, Muchová 3:6 a Nosková 2:5.
Více informací k tomuto zápasu přineseme v sobotním preview.
Titul ve slavném Wimbledonu by mohly získat i Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou. Kovačková letos vyhrála čtyřhru na Australian Open i Roland Garros, přičemž v Paříži kralovala právě se Zajíčkovou. Kovačková má na kontě už 17 deblových trofejí v juniorkách a ovládla v této disciplíně poslední tři grandslamy. Ve finále vyzvou nasazené jedničky Victorii Luizu Barrosovou a Nauhany Vitórii Lemeovou Da Silvaovou z Brazílie.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra juniorky
• Dvouhra ženy - finále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Nosková (9-ČR)
• Čtyřhra juniorky - finále •
13:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Barrosová/Lemeová Da Silvaová (1-Braz.)
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – Reymond/Sanchez (4-Fr.)
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | A. Kovačková (ČR) – Vedderová (3-Niz.)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | Štruplová (2-ČR) – Denčevová (Bulh.)
ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Nicod (8-ČR) – Juan (Šp.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Čank/Lebiš (1-ČR) – Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Halfarová/Havlíková (5-ČR) – N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR)
J60 KORFU (Řecko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Michalakopoulos (2-Řec.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Janoviaková/Nalbantová (2-ČR/Tur.) – čekají na soupeřky
* bude se hrát i semifinále
J30 IZMIR (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Zimová (3-ČR) – Cakmaková (Tur.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Těžké tipovat vítězku. Může se stát kdeco. Linda může být stejně nebrejknutelná jako v posledních třech zápasech a prostě tu šanci na returnu si pokaždé najde. Navíc "nemá tolik co ztratit" jakkoli pitomě to zní, Muška přece jen už tolik času nemá, a i to může mít v hlavě. Na druhou stranu. Variaci a herní inteligenci Muchová má, a dostat se Lindě pod kůži se může podařit. Pokud se jí podaří překročit určitou mez, Linda se nakonec vyhází. Jenže co ji k tomu donutí? Linda tady ukazuje, že nevyužité brejkboly nebo ztracené podání s ní nehne ani za mák. Může být tou změnou skutečnost, že na opačné straně kurtu stojí Češka? Že je to finále Wimbledonu? Že sama ví, že Muška si ten titul za celou kariéru zaslouží? Pokud bude ve stejném módu, jako OF,ČF a SF, vyhraje. Ale finále je něco ještě jiného.
Ať vyhraje ta lepší. Těším se na zápas, kdy hraje Češka o GS titul, a zároveň vím, že bude klid a žádné nervy. Zní to opravdu neuvěřitelně. Tenisové Nagano, a to bez přehánění.