Češi v akci, sobota 2. 5. Valentová o finále, Kolář už uspěl. Valdmannová slaví titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
Valentová a Kolář o finále
Tereza Valentová na podniku WTA 125 ve francouzském Saint-Malo dál plní roli nasazené jedničky a jedné z hlavních adeptek na celkový triumf. Česká teenagerka ustála čtvrtfinálovou bitvu mladých talentů s Lilli Taggerovou a nyní má na dosah své první letošní a celkově 14. profesionální finále.
Její soupeřkou pro sobotní semifinálový duel bude nasazená pětka Anna Blinkovová. S ruskou tenistkou, která ve čtvrtfinále udolala Yue Yuan a hrála zde v roce 2022 finále, změří síly poprvé.
Finálovou účast si může zajistit také Zdeněk Kolář na domácím challengeru v Ostravě. V tomto dějišti se mu náramně daří a už čtvrtý start v řadě dotáhl minimálně do čtvrtfinále, přičemž ročník 2023 ovládl a finále si zahrál ještě v roce 2016.
Kolář je turnajovou šestkou a v semifinále vyzve nenasazeného Raula Brancaccia. Český tenista je mírným kurzovým favoritem a může tomuto italskému soupeři oplatit porážku z jediného předchozího střetnutí v roce 2021 na challengeru v Neapoli.
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Valentová (1-ČR) – Blinkovová (5-)
ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
Cash/Tracy (1-USA) – Paul/Vocel (Švýc./ČR) 6:4, 7:6 (9:7)
ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Kiger/Stalder (USA)
16:00 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Kolář (6-ČR) – Brancaccio (It.) 6:3, 7:5
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
20:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Carléová/Mandliková (Arg./USA)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Bhosaleová/Rainaová (1-Indie) 6:2, 6:3
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
Christieová/Silvaová (2-Brit.) – Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) 6:1, 6:0
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Žoldáková (ČR) – Dalová (Něm.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Slavíková (ČR) – M. Garcíaová (3-Šp.)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
13:00 | Švíglerová (2-ČR) – Ferrarisová (It.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Chladová (1-ČR) – Tepičová (5-Srb.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Koskinaová/Pantouová (4-Řec.)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Borderiaová/Pinsachová (Šp.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
1.hráčka, o které vím, že utekla z amerického univerzitního tenisu.