Češi v akci, sobota 21. 3. Menšík a další naděje na Masters. Valdmannová o největší finále

VČERA, 20:00
Aktuality
Minimálně tři čeští tenisté zasáhnou do sobotního programu na prestižní tisícovce v Miami. Jakub Menšík zahájí obhajobu senzačního loňského triumfu, druhé kolo čeká také Tomáše Macháče a už o osmifinále se porve Marie Bouzková. Vendula Valdmannová si na podniku ITF v Mariboru zahraje o své největší finále v kariéře. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík začne obhajobu titulu v Miami (© MOHAMED FARAG / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Menšík začne obhajobu, hrají i Macháč a Bouzková

Minimálně tři čeští tenisté nastoupí v rámci sobotního programu na prestižní tisícovce v Miami. Jakub Menšík odstartuje obhajobu šokujícího loňského triumfu na floridském Masters. V úvodním zápase letošního ročníku bude plnit roli velkého favorita proti Adamovi Waltonovi. Do akce půjde ve druhém kole mužské dvouhry také Tomáš Macháč, který vyzve nasazeného Corentina Mouteta z Francie.

Už o osmifinálovou účast bude bojovat Marie Bouzková, a to proti ruské kometě a světové desítce Miře Andrejevové. V případě pátečního vítězství se o postup mezi nejlepší šestnáctku porvou také Karolína Muchová, Linda Nosková a Tereza Valentová.

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.)
xx:xx | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - finále •
15:00 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Escobar/Serdarušič (1-Ekv./Chorv.)

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Valdmannová (ČR) – Vandewinkelová (2-Belg.)

• Čtyřhra - finále •
12:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kučmová/S. Sakellaridiová (2-ČR/Řec.) – Basilettiová/Maduzziová (It.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Gadamauri/Lumsden (Belg./Brit.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

• Čtyřhra - finále •
15:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – E. Chiesaová/Gennarová (3-It.)

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

• Dvouhra - semifinále •
15:30 | H. Bartoň (ČR) – Caniato (1-It.)

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - finále •
10:00 | Duda (ČR) – Pescosolido (It.)

• Dvouhra dívky - finále •
10:00 | Slavíková (3-ČR)Bervidová (ČR)

 

J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch

• Čtyřhra dívky - semifinále •
08:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Glavaová/Paraskevopoulouová (Řec.)
* bude se hrát i finále

 

J60 ICKERN (Německo), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - semifinále •
12:00 | Ladman (3-ČR) – Moise (1-Něm.)

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Čemanová/Rusnačková (1-SR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
