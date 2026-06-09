Češi v akci, středa 10. 6. Další těžká výzva pro Plíškovou! Hrají i Lehečka, Bouzková a Bartůňková
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
Těžká výzva pro Plíškovou i Bouzkovou
Karolína Plíšková se po dvou letech představila na trávě a zvládla těžké první kolo proti McCartney Kesslerové, která v minulém roce kralovala na pažitu v Nottinghamu. Teď ji ovšem čeká papírově ještě mnohem těžší soupeřka.
A sice světová devítka a nejvýraznější kometa sezony 2025 Victoria Mboková, která zatím nemá s nejrychlejším povrchem moc zkušeností a hrála jen loňský Wimbledon, kde postoupila coby lucky loser do druhého kola hlavní soutěže. Bude se jednat o první vzájemný souboj.
Velmi těžký úkol má před sebou i Marie Bouzková, které se na trávě daří hlavně ve Wimbledonu. Její soupeřka Donna Vekičová naopak nemá problém na pažitech excelovat v rámci celého evropského kontinentu. Chorvatka ale nezačala travnatou sezonu ideálně a do hlavní fáze v Queen's Clubu se dostala až jako lucky loser.
Bouzková naopak odstartovala v Londýně velmi přesvědčivou výhrou nad Polinou Kuděrmetovovou. Jediný předchozí duel s Vekičovou odehrála v kvalifikaci na betonu v Cincinnati 2022 a zvítězila jednoznačně. Češka je mírnou kurzovou favoritkou.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Mboková (3-Kan.)
18:30 | PREVIEW | Bouzková (ČR) – Vekičová (Chorv.)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:30 | Lehečka/Moutet (ČR/Fr.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
Bartůňkovou čeká dohrávka
Nikola Bartůňková odehrála v minulém týdnu na úrovni WTA 125 v Birminghamu svůj vůbec první profesionální turnaj na trávě a dostala se až do finále. Se svou pestrou hrou může být na tomto povrchu úspěšná a ve středu by měla dohrát souboj mladých talentů s Hanne Vandewinkelovou na akci WTA 250 v Nizozemsku.
Šance před zápasem byly naprosto vyrovnané a potvrzuje to i průběh. Ten se pro českou hráčku nevyvíjí příliš dobře, i když byla ve druhém setu pár míčků od vítězství. Jenže v rozhodující sadě prohrává o brejk, ztratila tři gamy po sobě a bude muset dohánět manko.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Bartůňková (ČR) – Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:7 (5:7), 2:3 / dohrávka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Hozumiová/F. Wu (4-Jap./Tchaj-wan)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Malečková/Škochová (ČR) – H. Chan/Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) 5:6 / dohrávka
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Auger-Aliassime/Shapovalov (Kan.)
16:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Martincová (ČR) – Swanová (Brit.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | L. Fruhvirtová/Kornějevová (ČR/-) – Adeshinaová/Allenová (Brit.)
17:30 | Krausová/Valdmannová (Rak./ČR) – Dayová/Stoianaová (USA)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Samson (ČR) – Semenistá (2-Lot.)
16:30 | Šalková (3-ČR) – Trevisanová (It.)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Brunclík (ČR) – Martin (SR)
12:00 | Kolář (6-ČR) – Pokorný (SR)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Bartoň/F. Duda (ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (2-/Pol.)
16:00 | Vocel/Winegar (1-ČR/USA) – Karol/Serdarušič (SR/Chorv.)
17:30 | Donski/Paulson (3-Bulh./ČR) – Pokorný/Sačko (SR/Ukr.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Žoldáková (ČR) – Raschdorfová (Něm.)
11:30 | Havlíčková (1-ČR) – Shaikhová (USA)
11:30 | A. Dvořáčková (ČR) – Matoulaová (Řec.)
13:00 | A. Kovačková (ČR) – Avdejevová (3-)
13:00 | Paštiková (ČR) – Soboljevová (Ukr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Chytilová/J. Jiráková (ČR) – Hennemannová/Hietarantaová (Švéd./Fin.)
14:30 | Munzarová/Oliveriusová (ČR) – Vic. Bervidová/Vl. Bervidová (ČR)
16:00 | Jelínková/Kulhavá (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | M. Fröhlich (ČR) – Černý (ČR)
10:00 | Čížek (ČR) – Kravčenko (7-Ukr.)
10:00 | Nicod (8-ČR) – Filip (ČR)
11:30 | Kozlovský (ČR) – Dutra Da Silva (4-Braz.)
11:30 | Hrazdil (ČR) – Molleker (3-Něm.)
11:30 | Homola (ČR) – I. López (Šp.)
13:00 | Chodora (ČR) – M. Möller (2-Něm.)
13:00 | Vrba (ČR) – A. Duda (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Covato/Haliak (4-It./-)
14:30 | Černý/Hrazdil (ČR) – Lootsma/Pel (Niz.)
14:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Hipfl/Lechno-Wasiutyňski (Rak./Pol.)
14:30 | Jupa/Nicod (ČR) – Kravčenko/Krutych (Ukr.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Melnikovová (ČR) – S. Aksuová (Tur.)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Dujka (ČR) – Bluš (5-Pol.)
09:00 | Krejčí (ČR) – Tazabekov (10-Kaz.)
10:30 | D. Vágner (ČR) – Majdandzic (8-Něm.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | S. Marešová (ČR) – Raješwaranová Revathiová (2-Indie)
10:30 | Sekerková (6-ČR) – Xinle Geng (Čína)
12:00 | K. Blažková (16-ČR) – D. Popovská (Srb.)
12:00 | Švíglerová (ČR) – Roderová (10-Chile)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Savano/D. Vágner (8-USA/ČR) – Sahita/Y. Wang (Indie/Tchaj-wan)
15:00 | Dujka/Krejčí (ČR) – Reddy/Thies (2-USA/Něm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | Ďulíková/S. Marešová (8-ČR) – Bonelliová/Mantaová (Švýc.)
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:00 | Mottlová (ČR) – Fotopoulouová (Kypr)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Dari Dušková/Pauková (ČR/SR) – Richtermanová/Šporenová (1-Izr.)
12:30 | Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Y. Y. Tsang/H. Wang (Hong./Čína)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Střílka (8-ČR) – Rat (2-ČR)
09:00 | Jourdren (7-ČR) – Fencl (ČR)
12:00 | Černovický (1-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Meszárošová (1-ČR) – Foldová (5-ČR)
12:00 | N. Iraholaová (6-ČR) – Langášová (ČR)
12:00 | Havlíková (7-ČR) – čeká na soupeřku
12:00 | Radová (ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Perutka (ČR) – Jaroš (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Kučerová (ČR) – Jelínková (ČR)
09:00 | Fialová (ČR) – Halfarová (8-ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Krechler/Mohamed (ČR) – Jourdren/Kollert (4-ČR)
12:00 | Fencl/Motal (ČR) – čekají na soupeře
14:00 | Černovický/Rat (1-ČR) – Glos/Střílka (SR/ČR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Miškovská/Suchánková (ČR) – Borowiková/Lešová (4-Pol.)
14:00 | Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Fialová/Foldová (ČR)
14:00 | N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Grosická/Vokrojová (2-Pol./ČR)
14:00 | Jelínková/Radová (ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Ivanov/T. Tichý (3-Ukr./ČR) – Pečonka/Smolík (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 MOSTAR (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Kohoutková/Šapková (3-ČR/Ukr.) – Kolcovová/Molčanovová (-)
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Horský (2-ČR) – Fazekas (Maď.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Padrnosová (1-ČR) – Čelebičová (Č. Hora)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Bačík/Popov (ČR/Mak.) – Katana/Zavourgianos (1-Č. Hora/Řec.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Cercelová/Padrnosová (1-Rum./ČR) – Gašparíková/Janáčiková (SR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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