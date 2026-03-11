Češi v akci, středa 11. 3. Muchová a Siniaková na Masters, hrají i Fruhvirtová a Svrčina
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 10. 3. | pondělí 9. 3. | neděle 8. 3. | sobota 7. 3. | pátek 6. 3. | čtvrtek 5. 3. | středa 4. 3.
Muchová a Siniaková o čtvrtfinále na Masters
Dvě české tenistky se porvou o postup do čtvrtfinále na prestižní tisícovce v Indian Wells, ovšem obě naše naděje čeká v rámci středečního programu ohromně těžká výzva. Karolína Muchová i Kateřina Siniaková totiž budou čelit neoblíbené soupeřce a pokusí se vzepřít papírovým předpokladům, jelikož jejich protivnice budou favoritkami na vítězství.
Muchová vyzve dvojnásobnou šampionku a světovou dvojku Igu Šwiatekovou, s níž prohrála poslední čtyři duely. S polskou hvězdou se naposledy utkala loni právě v osmifinále v Indian Wells a byla bez šance. Siniaková má za sebou velmi náročný program a bude se snažit zaskočit jinou členku TOP 10 Elinu Svitolinovou. S Ukrajinkou nezvládla ani jeden z předchozích čtyř soubojů, pokaždé padla ve třech setech.
Více informací přineseme ve středu v našem denním preview.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
19:00 | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.)
23:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.)
WTA 125 AUSTIN (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
18:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Zacharovová (-)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Detiucová/Šalková (3-ČR)
ATP CHALLENGER 175 CAP CANA (Dominikánská republika), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
20:00 | Svrčina (ČR) – Garín (7-Chile)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Forejtek (ČR) – Trungelliti (1-Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | F. Duda/Kolář (4-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
13:30 | Cuenin/Forejtek (Fr./ČR) – Jianu/Kopp (Rum./Rak.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | Bianchi/Jermář (4-Ven./ČR) – Agostini/Bertrand (It./Fr.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
08:30 | A. Kovačková (ČR) – Fitaová (9-Šp.)
10:00 | J. Kovačková (ČR) – Akliová (4-USA)
ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Donald (ČR) – Stricker (2-Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Jade/Trufelli (Fr.)
ITF M25 KALKATA (Indie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
06:30 | Palán (4-ČR) – Rathi (Indie)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Yiru Chen (Čína)
ITF W15 VICTORIAVILLE (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Bayerlová (7-ČR) – Vozňaková (Ukr.)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Hejtmánková (ČR) – Cirotteová (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Petreticová/Stevicová (Fr.)
ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Bosio/Černý (4-It./ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Filip (ČR) – Gulin (-)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Pietri/Rejchtman Vinciguerra (Fr./Švéd.)
J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
21:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Newmanová/O'Brienová (3-USA)
21:30 | Burcescuová/Hettlerová (2-Rum./ČR) – Ángelová/Saffarová (Mex./USA)
J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | Sekerková (5-ČR) – Corominaová (Šp.)
11:00 | Ďulíková (7-ČR) – Hermannsová (Dán.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Da Rosa Castro/Psota (Portug./ČR) – Ryden/Thies (Švéd./Něm.)
18:30 | Krejčí/Jak. Kusý (2-ČR) – Flores Ávila/Pradat (Mex./Fr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Barháčová/Ďulíková (4-SR/ČR) – Andronicouová/Paunová (Kypr/Šp.)
15:30 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Hermannsová/Sekerková (3-Dán./ČR)
15:30 | Kochtaová/S. Marešová (Něm./ČR) – Ručkinová/C. Vázquezová (-/Šp.)
J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Maršík (8-ČR) – Channon (Brit.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:30 | Fays/Ladman (4-Belg./ČR) – Craze/Mcelnea (Brit.)
16:00 | Dujka/Maršík (3-ČR) – Henery/Voss (Brit.)
J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Vrtílka (2-ČR) – J. Martínez (14-Šp.)
11:30 | Komínek (8-ČR) – Worren (12-Nor.)
11:30 | Čank (7-ČR) – Nyqvist (11-Švéd.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | V. Svobodová (2-ČR) – Brandová (16-Něm.)
13:00 | Vrajíková (5-ČR) – Nehlsová (11-Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Čank/Komínek (4-ČR) – Neubauer/Worren (5-Rak./Nor.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:00 | Benmouyalová/Mošková (8-Dán./ČR) – Baová/Danielsová (3-Belg.)
16:00 | V. Svobodová/Vrajíková (2-ČR) – Brandová/Nehlsová (5-Něm.)
J60 ADAŽI (Lotyšsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:30 | Markinová/Kr. Přikrylová (2-Lot./ČR) – Demčenkovová/Hamitovová (4-Lot.)
J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Havlíková (ČR) – Kliberová (Pol.)
09:00 | Dufková (7-ČR) – Kohoutková (ČR)
09:00 | Halamová (ČR) – Horutová (ČR)
10:30 | Pírková (ČR) – K. Kubalová (1-SR)
10:30 | Roiková (ČR) – Dragová (4-Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Kučerová/Langášová (ČR) – Paliczká/Wojcieszaková (Pol.)
13:30 | Miškovská/Schmidová (ČR) – Dragová/Grosická (Pol.)
13:30 | Chánová/Janoviaková (1-ČR) – Fialová/Halamová (ČR)
13:30 | Kohoutková/Posmyková (ČR) – Hubáčková/Padrnosová (2-ČR)
15:00 | Havlíková/Pírková (ČR) – L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.)
15:00 | Krejčíková/Ploskuňáková (ČR) – Borowiková/Dehmelová (3-Pol.)
15:00 | K. Kubalová/Višňovská (SR/ČR) – Dufková/Novotná (4-ČR)
16:30 | Roiková/Šuláková (ČR) – Kliberová/Stawowiaková (Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale ustála to a po zápase Boluda házela raketou jak Ivánek v Mrazíkovi