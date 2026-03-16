Češi v akci, středa 18. 3. Bejlek, Valentová a Fruhvirtová na Masters

Sára Bejlek, Tereza Valentová a také kvalifikantka Linda Fruhvirtová vstoupí do hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Ani jedna z tria českých tenistek ovšem kvůli deštivému počasí a zpoždění programu nezná soupeřku, protože je potřeba nejprve dohrát kvalifikaci. Jonáš Forejtek a Martin Krumich absolvují osmifinále na challengeru v Chorvatsku. Vendula Valdmannová a Anna Sisková začnou na ITF v Mariboru. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek zahájí svou premiéru v Miami (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Trio nadějí na Masters

V úterý odstartovala hlavní soutěž prestižní tisícovky v Miami, ale kvůli nepříznivému počasí stále není dohrána ani kvalifikace. To znamená, že Sára Bejlek, Tereza Valentová ani kvalifikantka Linda Fruhvirtová stále neznají jméno své soupeřky pro první kolo hlavního losu.

Všechny tři Češky by se nicméně měly ve středu dostat na kurt a rozehrát hlavní soutěž. Zatímco Fruhvirtová je bývalou osmifinalistkou turnaje a obhajuje loňské třetí kolo, její krajanky Valentová i Bejlek se chystají na svou premiéru na floridském Masters.

Bejlek se navíc představí po měsíční pauze a odehraje svůj první oficiální zápas od poloviny února, kdy nenastoupila ke druhému kolu v Dubaji. Valentová se zase pokusí přerušit nepříjemnou sérii tří porážek.

Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Bejlek (ČR) – čeká na soupeřku
xx:xx | PREVIEW | Valentová (ČR) – čeká na soupeřku
xx:xx | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – čeká na soupeřku

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Krumich (ČR) – M. Dodig (7-Chorv.)
10:00 | Forejtek (ČR) – Nedič (Bosna)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Jermář/Travaglia (ČR/It.) – M. Dodig/Poljičak (Chorv.)
14:30 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Bianchi/Pérez (Ven.)

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Sisková (ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:30 | Valdmannová (ČR) – čeká na soupeřku

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Dražičová/Vandrommeová (Chorv./Belg.)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Minnenová/Watsonová (Belg./Brit.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Řeček (ČR) – Iannaccone (It.)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Kypriotis/Schinas (Řec.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Hejtmánková (ČR) – Réguerová (8-Fr.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Homola (ČR) – Hoeyeraal (Nor.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
