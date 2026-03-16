Češi v akci, středa 18. 3. Bejlek, Valentová a Fruhvirtová na Masters. Všechny čekají na soupeřku
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters
V úterý odstartovala hlavní soutěž prestižní tisícovky v Miami, ale kvůli nepříznivému počasí stále není dohrána ani kvalifikace. To znamená, že Sára Bejlek, Tereza Valentová ani kvalifikantka Linda Fruhvirtová stále neznají jméno své soupeřky pro první kolo hlavního losu.
Všechny tři Češky by se nicméně měly ve středu dostat na kurt a rozehrát hlavní soutěž. Zatímco Fruhvirtová je bývalou osmifinalistkou turnaje a obhajuje loňské třetí kolo, její krajanky Valentová i Bejlek se chystají na svou premiéru na floridském Masters.
Bejlek se navíc představí po měsíční pauze a odehraje svůj první oficiální zápas od poloviny února, kdy nenastoupila ke druhému kolu v Dubaji. Valentová se zase pokusí přerušit nepříjemnou sérii tří porážek.
Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Bejlek (ČR) – čeká na soupeřku
xx:xx | PREVIEW | Valentová (ČR) – čeká na soupeřku
xx:xx | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – čeká na soupeřku
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Krumich (ČR) – M. Dodig (7-Chorv.)
10:00 | Forejtek (ČR) – Nedič (Bosna)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Jermář/Travaglia (ČR/It.) – M. Dodig/Poljičak (Chorv.)
14:30 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Bianchi/Pérez (Ven.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Sisková (ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:30 | Valdmannová (ČR) – čeká na soupeřku
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Dražičová/Vandrommeová (Chorv./Belg.)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Minnenová/Watsonová (Belg./Brit.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Řeček (ČR) – Iannaccone (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Kypriotis/Schinas (Řec.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Hejtmánková (ČR) – Réguerová (8-Fr.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Homola (ČR) – Hoeyeraal (Nor.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
