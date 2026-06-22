Češi v akci, středa 24. 6. Muchová, Valentová a další naděje zabojují o čtvrtfinále

DNES, 22:00
Aktuality 0
Čtyři čeští tenisté budou ve středu bojovat o postup do čtvrtfinále na posledních wimbledonských generálkách. Karolína Muchová odehraje úvodní zápas v Bad Homburgu, v Eastbourne nastoupí Tereza Valentová a Sára Bejlek a na Mallorce se představí Vít Kopřiva. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová vstoupí do turnaje v Bad Homburgu (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 23. 6.pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

Muchová začíná v Bad Homburgu

Karolína Muchová měla ještě před dvěma měsíci vynikající formu, ale po finálové účasti ve Stuttgartu se prezentuje výrazně slabšími výkony. Po krachu v úvodním zápase v Římě a šokujícím vyřazení ve třetím kole French Open se jí nepovedl ani vstup do travnaté části sezony. V Berlíně skončila již ve druhém kole na raketě Madison Keysové.

V tomto týdnu na poslední generálce v Bad Homburgu by měla projít minimálně do čtvrtfinále. Po volném losu v úvodním kole totiž narazí na obrovskou outsiderku Irinu Beguovou, která měla velké potíže s veteránkou Venus Williamsovou. S Beguovou má vyrovnanou bilanci 2:2, ale poslední dva duely jasně vyhrála a měla by snadno zvítězit i tentokrát.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Beguová (Rum.)

 

O čtvrtfinále zabojují i Valentová a Bejlek

Tereza Valentová absolvuje v Eastbourne svůj teprve třetí profesionální turnaj na trávě a poprvé na tomto povrchu zvítězila v hlavní soutěži. Neobešlo se to však bez komplikací a domácí hvězdičku Hannah Klugmanovou udolala až po velkém boji. Mnohem těžší to může mít proti podstatně zkušenější Ajle Tomljanovicové. Šance jsou vyrovnané, a pokud mladá Češka uspěje, zapíše první letošní čtvrtfinále na hlavní tour.

Favoritkou nebude v osmifinále ani Sára Bejlek. Šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí je v posledních měsících v obrovské krizi a v prvním kole likvidovala mečbol proti veteránce Lauře Siegemundové, s níž bojovala přes tři hodiny. Šanci ale určitě má, protože ani její soupeřka Zeynep Sönmezová není v ideální formě. Tureckou hráčku navíc smetla letos na betonu v Dubaji.

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | T. Valentová (ČR) – Tomljanovicová (Austr.)
15:30 | Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.)

 

Kopřiva o další milník na trávě

Vít Kopřiva zvládl v prvním kole na Mallorce těžkou výzvu, když nečekaně snadno přehrál zkušeného Damira Džumhura. Pro českého tenistu se vlastně jednalo o první kariérní vítězství v hlavní soutěži na trávě. Všech pět předchozích výher zaznamenal v kvalifikacích, čtyři z nich ve Wimbledonu.

Ve středu se porve o své šesté kariérní a čtvrté letošní čtvrtfinále, první mimo oblíbenou antuku. Nastoupí proti Ignaciovi Busemu, který rovněž prožívá životní období a na trávě má odehráno ještě méně zápasů než Kopřiva. Přesto bude Peruánec mírným favoritem. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Čech, ale poprvé se potkávají mimo antuku.

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Kopřiva (ČR) – Buse (5-Peru)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Krumich (6-ČR) – Topo (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Kalyanpur/Taylor (Indie/Austr.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Suchá (ČR) – Paquetová (7-Fr.)
11:00 | Šebestová (ČR) – Falkowská (Pol.)
11:00 | Paštiková (ČR) – Du Preeová (Niz.)
14:30 | Palicová (8-ČR) – Okálová (SR)

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Ševčíková (ČR) – Zelníčková (SR)
13:30 | Laboutková (ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Kučmová (ČR) – čeká na soupeřku

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) – Gentiliová/Troianová (It.)
17:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Maisová/Proiettiová (It.)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Fáček (ČR) – Ivanovski (Mak.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Bahra/Sultanov (Brit./Uzb.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Hejtmánková (ČR) – Bojovičová (Srb.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Loiterová/Šroffová (Sin./Indie)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Munzarová (ČR) – Jamshidiová (3-Dán.)

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Klimas/Milosavljevič (ČR/Srb.) – Mesaglio/Misasi (It.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Peták (ČR) – Jansson (Švéd.)
12:30 | Baum (ČR) – Slavic (6-Švéd.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kučera (ČR) – Paldanius (Fin.)
13:30 | Homola (ČR) – Seifert (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Homola/Hrazdil (ČR) – čekají na soupeře

 

ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Donald (1-ČR) – Rapagnetta (It.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) – Kamboj/Seleznev (Indie/-)

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Jaroš (ČR) – Rytelewski (4-Pol.)

 

J60 DOBRIČ (Bulharsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | N. Moravec (3-ČR) – Didoni (It.)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Beardová (Brit.)
11:30 | Bidziliaová (ČR) – Kondová (6-Švýc.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) – E. Dicková/S. Dicková (Brit.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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